One&Only apre in Grecia il Kéa Island Resort and Private Homes

Un nuovo lussuoso resort per One&Only che apre il Kéa Island Resort and Private Homes, il secondo resort del Gruppo dell’ospitalità di lusso in Grecia, a Kea, isola delle Cicladi a solo 45 minuti di speedboat da Atene.

Stile di vita mediterraneo autentico, panorami a 360 gradi sul mare, acque cristalline e 65 ettari di spiagge incontaminate per i fortunati ospiti della nuova struttura. «Siamo entusiasti di introdurre il nostro secondo paradiso greco. Con due proprietà distintive, l’altra è il One&Only Aesthesis ad Atene, offriamo un’esperienza unica in Grecia attraverso la lente One&Only. L’isola, con una popolazione di soli 2.300 abitanti, si distingue per la sua comunità ed è un onore per noi collaborare con loro per preservare l’essenza autentica di Kéa, destinazione fuori dai circuiti tradizionali che svela un lato diverso delle Cicladi, promettendo un soggiorno che rigenera e rilassa gli ospiti in modo straordinario», afferma Philippe Zuber, chief executive officer di Kerzner International.

Le 63 ville del resort progettate dall’architetto John Heah e la collezione di private home rispettano le tradizioni architettoniche di Kea, utilizzando pietra locale e marmo greco. L’edificio principale e le ville rievocano la tipica atmosfera del villaggio, mantenendo però alta la privacy. La collezione esclusiva di Private Homes One&Only, disponibili per l’acquisto, si trova sul lato opposto della baia di Vroskopos e offrono piscine a sfioro e viste panoramiche sul mare.

Nel ristorante Atria gli ospiti della struttura possono gustare l’autentica cucina locale, non mancano un bar a bordo piscina, con una vista mozzafiato sull’Egeo, e un wine bar con proposte di formaggi, salumi e una selezione di vini pregiati. Il bar Incognito, infine, offre una selezione esclusiva di rum e whisky per un’esperienza raffinata.

Dopo cena Bond Beach Club aspetta gli ospiti per una serata vivace sulla spiaggia, con una varietà di sapori mediterranei, cocktail sofisticati, musica curata e dj set. Il resort organizza anche serate “Panigiri” all’aperto, ispirate alle tradizionali feste estive greche.

Quattro relitti storici al largo dell’isola attirano gli amanti dell’immersione, il resort offre anche corsi Padi e la possibilità di affittare yacht per esplorare spiagge remote ed archeologi locali guidano visite agli scavi della zona.

La One&Only Spa, in collaborazione con Subtle energies, propone una vasta gamma di servizi, tra cui vasche per la terapia watsu, piscine fredde, saune e una piscina con vista sul mare, con la possibilità di scegliere anche tra numerosi trattamenti ispirati alla mitologia greca.

Per i soggiorni attivi, il Club One offre servizi fitness, campi da tennis e padel, mentre il Kidsonly Club organizza attività creative per i giovani ispirate alle leggende dell’isola.

Le foto pubblicate è stata inviata dall’ufficio stampa di One&Only