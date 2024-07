Operazione Sita-Materna Ips: l’85% dei viaggiatori impiegherà la biometria

Accelerare la digitalizzazione del trasporto aereo, con tempi di attesa ridotti e viaggi più fluidi. Acquisendo Materna Ips, Sita permetterà all’85% dei viaggiatori di tutto il mondo di utilizzare le sue tecnologie biometriche, creando il portafoglio passeggeri più ampio al mondo per aeroporti e viaggi digitali.

La mossa di Sita – leader mondiale nelle soluzioni self service – rappresenta un impulso fondamentale per la digitalizzazione dell’industria aeronautica globale, con l’obiettivo di ottimizzare il check-in, migliorare la gestione dei bagagli e la sicurezza.

Un’operazione strategica che permetterà all’azienda di conquistare la leadership, in termini di quote di mercato, per le soluzioni di self bag-drop e, allo stesso tempo, di rafforzare la pole in aeree come, appunto, la biometria e il processo di check-in con i chioschi Common use terminal equipment (Cute) e Common use self service (Cuss).

Passaggi che avranno un impatto molto positivo sull’intera industria dell’aviazione, andando incontro alle esigenze del settore di aumentare la capacità dei terminal aeroportuali e avere soluzioni di sicurezza all’avanguardia che consentano ai passeggeri spostamenti più facili. In questo modo, peraltro, gli aeroporti si trasformeranno da semplice luogo di transito a un’esperienza personalizzata e digitale per i viaggiatori di tutto il mondo.

«Mentre completiamo questi ultimi passaggi, non vediamo l’ora che Materna Ips entri a far parte del Gruppo Sita – annuncia David Lavorel, ceo di Sita – Adesso ci concentreremo sull’unificazione dei nostri team, mentre lavoreremo per combinare le nostre soluzioni e competenze. Grazie al nostro impegno per ridisegnare il futuro dei viaggi, i passeggeri di tutto il mondo potranno guardare a un modo di spostarsi più fluido».