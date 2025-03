Operazione Uzbekistan per il tour operator Going

Formazione “on the road” del tour operator Going, che ha organizzato un esclusivo viaggio di formazione per agenti di viaggio in Uzbekistan, nell’ambito di un programma che prevede ulteriori tappe nel corso della prima metà del 2025. Promosso in collaborazione con Turkish Airlines, il fam trip ha offerto un’immersione nelle ricchezze culturali del Paese e un approfondimento sulle strutture alberghiere del portafoglio Going, con l’obiettivo di creare esperienze di viaggio su misura sempre più raffinate.

L’operazione è finalizzata a cogliere le nuove opportunità originate dal crescente interesse dei viaggiatori italiani per l’Uzbekistan, che vanta un patrimonio storico inestimabile e una politica di accesso semplificata dal 2019. La leggendaria Via della Seta, che per secoli ha connesso Oriente e Occidente, attraversa città iconiche come Samarcanda, Bukhara, Kokand e Khiva, autentici musei a cielo aperto.

Ma Going punta anche sull’appeal dell’Uzbekistan attraverso le sue metropoli come Tashkent e Nukus, vivaci centri culturali con molteplici attrazioni, tra cui il Museo Savitsky di Nukus, ribattezzato dalla stampa internazionale “Il Louvre del deserto“, che custodisce una delle più straordinarie collezioni d’arte dell’Avanguardia russa.

Durante il fam trip gli agenti di viaggio invitati hanno esplorato anche i celebri mercati coperti di Bukhara, tra cui il Toki-Zargaron (dedicato ai gioielli), il Toki-Telpak Furushon (per i copricapi tradizionali) e il Toki-Sarrafon (un tempo sede dei cambiavalute).

Il viaggio di formazione ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio con gli agenti di viaggio, permettendo di approfondire la conoscenza della destinazione e delle sue potenzialità. Ed è proprio attraverso momenti di dialogo e formazione come questo che Going punta a rafforzare la collaborazione con i professionisti del settore e a consolidare l’offerta di viaggi tailor made, non solo in Asia Centrale, ma su scala globale, ampliando le opportunità per esperienze sempre più personalizzate e di qualità.