Ospitalità di lusso, Deloitte: avanzano i serviced apartment

Nel 2023 l’Italia è stato il primo mercato in Europa per fatturato alberghiero , seguita dal Regno Unito e dalla Francia. Questo è il primo macrodato che emerge da una ricerca condotta da Deloitte Real Estate & Hospitality sull’offerta dell’ospitalità nel nostro Paese.

Su un giro d’affari totale di 30.548 milioni di euro, il 7% è rappresentato dal segmento lusso, un dato rilevante se si considera che l’offerta di strutture luxury rappresenta solo il 5% anche se, rispetto al 2022, il settore è quello che è cresciuto di più nell’offerta, essendo un mercato particolarmente appetibile per i player della ricettività che lavorano con gli high spender internazionali.

Ma l’ospitalità del lusso non si limita solo agli hotel, un’altra soluzione ricettiva alternativa è quella dei cosiddetti serviced apartment, un segmento che la ricerca di Deloitte ha voluto analizzare come mercato emergente.

I serviced apartment, ovvero le soluzioni residenziali dotate di elementi di interior design personalizzati e facility alberghiere (housekeeping, concierge, servizio in camera, supporto clienti 24h), in genere sono posti all’interno di un complesso immobiliare in cui si trovano aree comuni in linea con quelle offerte dalle strutture alberghiere (area fitness/Spa, piscina).

Per il nostro Paese sono ancora soluzioni relativamente nuove, ma sono già diversi i grandi brand del lusso (Four Seasons, Kempisky, Rocco Forte, Ferragamo per citarne alcuni) che hanno investito nella formula, ancora una nicchia dell’hospitality d’alta gamma che, in Italia, ha enormi possibilità di sviluppo.