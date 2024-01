Ospitalità, Ihc affida a Marco Giovidelli le vendite Mice

Marco Giovidelli è il nuovo group Mice sales manager di Ihc. Ihc, che sta per Italian Hospitality Collection, gli ha affidato il compito di promuovere l’offerta del Gruppo verso il segmento della meeting industry a livello corporate, incentive e business.

Giovidelli vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’ospitalità e una conoscenza approfondita del settore Mice con focus sulle vendite e sull’organizzazione di eventi tematici e congressi. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di associate director of sales per Egnazia Ospitalità Italiana e di cluster senior sales manager di Melià Hotels.

Giovidelli si occuperà di rafforzare il mercato nazionale e internazionale della Meeting Industry, promuovendo le iconiche strutture del Gruppo come mete ideali per il turismo d’affari e il comparto incentive. Il Chia Laguna Conference & Exhibition Center, con una capienza totale di 950 posti, rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta Mice del Gruppo. Le tre strutture toscane, Bagni di Pisa, Fonteverde e Grotta Giusti, presentano eleganti sale meeting in contesti storici e con tecnologie avanzate. L’hotel Le Massif a Courmayeur collabora per i grandi eventi con il Centro Congressi di Courmayeur e allo Skyway Congress Center.

«Siamo certi – osserva Ksenia Muzykantova, group director of sales & marketing di Ihc – che la sua leadership e il background di valore contribuiranno in modo significativo a rafforzare la presenza di Ihc nel segmento Mice a livello nazionale e internazionale, promuovendo le nostre strutture come mete ideali per incontri istituzionali, lanci di prodotto, convention aziendali e appuntamenti incentive».