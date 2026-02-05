Ospitalità tech, Bob W apre tre strutture a Roma e Firenze

Bob W, operatore di ospitalità tech-driven, ha annunciato l’apertura di tre nuove strutture tra Roma e Firenze, rafforzando la propria presenza in Italia nell’ambito di una più ampia espansione europea, che include anche nuove aperture a Londra. Le tre strutture italiane, Bob W Rome San Lorenzo, Bob W Rome Testaccio e Bob W Florence Santa Croce, sono già operative e pronte ad accogliere gli ospiti, aggiungendo oltre 70 unità in posizioni urbane strategiche.

A Firenze, Bob W Florence Santa Croce ha accolto i primi ospiti appena 14 giorni dopo la firma del contratto di locazione. La struttura, composta da 26 unità, si trova in un edificio storico affacciato sull’Arno, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, Piazza della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi.

A Roma, Bob W ha ampliato la propria presenza con due strutture situate in quartieri complementari. Bob W Rome San Lorenzo comprende appartamenti con una, due e tre camere da letto, tutti dotati di spazi esterni e arredati con cucine attrezzate e bagni moderni, in un quartiere vivace vicino al centro città. Bob W Rome Testaccio è invece una struttura boutique che propone camere ampie con terrazze, situata in uno dei distretti gastronomici più caratteristici della capitale, adiacente al mercato Testaccio e ben collegata con il centro storico.

Niko Karstikko, co-fondatore e ceo di Bob W, ha dichiarato: «L’Italia è un mercato in cui il nostro modello operativo esprime al meglio il suo potenziale. La nostra tecnologia ci consente di crescere rapidamente senza compromettere la qualità, permettendoci di subentrare e aprire nuove strutture in tempi molto brevi, operare in modo efficiente fin dal primo giorno e garantire un’esperienza coerente agli ospiti in città e contesti diversi. Roma e Firenze sono esempi concreti di come questo approccio generi crescita sostenibile nel lungo periodo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bob W