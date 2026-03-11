Ota Viaggi scommette tutto sul prezzo fisso
Tempo di Bmt anche per Ota Viaggi che presenta alla fiera di Napoli (Pad. 6 – Stand 6083) la sua programmazione estiva, focalizzata come sempre sulla Sardegna e in generale sul Mare Italia.
Elemento distintivo dell’offerta è il prezzo fisso, in controtendenza rispetto alle logiche di pricing dinamico sempre più diffuse nel mercato.
Negli anni, il tour operator ha progressivamente ampliato la propria programmazione, superando le 100 strutture in portafoglio, con ulteriori ingressi già previsti.
L’appuntamento di Napoli è l’occasione per presentare alcune novità, come nuove strutture e offerte pensate per le agenzie: pacchetti navi, speciali bimbi gratis, advance booking.
In primo piano anche l’area riservata del sito web e il sistema di booking online, servizi aggiornati per garantire maggiore velocità, semplicità d’uso e un controllo più puntuale delle prenotazioni.