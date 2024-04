Overtourism, Lisbona raddoppia la tassa di soggiorno

Tasse di soggiorno sempre più salate per combattere l’overtourism nelle mete turistiche più gettonate dell’Unione europea con l’elenco dei Paesi che stanno aumentando il balzello da pagare per visitare le città e scoraggiare le grandi folle che si allunga sempre di più dopo l’aggiunta di Lisbona.

Nella capitale del Portogallo, il consiglio comunale ha approvato un aumento della tassa di soggiorno per i pernottamenti e per le crociere che arrivano in città come scalo. La tassa per i pernottamenti passerà da 2 a 4 euro, mentre quella per le navi da crociera passerà da 1 a 2 euro. La proposta sarà sottoposta a una consultazione pubblica di 30 giorni prima di entrare in vigore.

Il sindaco della capitale del Portogallo, Carlos Moedas afferma: «L’aumento della tassa di soggiorno è, soprattutto, molto equo per la città e per i residenti di Lisbona». Osservando che questa opzione aumenterà la qualità del turismo e rafforzerà gli investimenti in aree fondamentali, come la pulizia urbana, la mobilità e gli interventi in termini di infrastrutture e patrimonio».

Questa opzione di aumento della tassa di soggiorno, continua il sindaco, «deriva dalla conclusione che il turismo a Lisbona oggi deve contribuire di più e meglio alla qualità della vita nella nostra città. E quindi anche aumentare la qualità del turista che viene da noi ed evitare sovraffollamenti». Come quelli del 2022, quando 325 navi da crociera sono entrate nel porto di Lisbona e ci sono stati più di 406.000 passeggeri in transito.

Particolare curioso il fatto che nel maggio 2021, in un’intervista rilasciata alla televisione pubblica, come candidato alla presidenza della Camera di Lisbona, nel momento di ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19, Carlos Moedas aveva ammesso di voler ridurre la tassa di soggiorno.

In tema di overtourism e tasse, solo per citare i casi più recenti, Amsterdam ha alzato la tassa al 12,5% del costo dell’alloggio; la nostra Venezia per combattere l’afflusso di visitatori giornalieri ha introdotto una nuova tassa di accesso di 5 euro al giorno per i turisti che la visitano senza pernottare; Parigi, dove la tassa di soggiorno aumenta del 200% nel 2024.