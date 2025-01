Pacchetti vacanza, prezzi al +4,7%: analisi Demoskopika

Nuova fotografia di Demoskopika sull’inflazione turistica del Paese. A dicembre 2024 un’analisi dell’istituto stima un tasso in aumento dello 0,5% su base mensile e del 3,4% su base annua, in un quadro di generale graduale rallentamento (+4,0% nel mese precedente). In media, nel 2024 l’indice dei prezzi al consumo turistico Nict è pari a +3,9%, registrando un calo significativo rispetto al 2023 (+6,2%).

In aumento su base tendenziale tutte le macro-voci del paniere turistico: pacchetti vacanza (+4,7%), servizi ricreativi e culturali (+4,2%), servizi di trasporto (+3,6%), servizi ricettivi e ristorazione (+2,9%). Spostando l’analisi sul livello delle singole voci, a registrare un incremento, su base annua, più significativo risultano principalmente i servizi ricreativi e sportivi (+18,5%), il trasporto marittimo (+12,0%), i pacchetti vacanza nazionali (+7,3%) e il trasporto aereo passeggeri (+5,7%).

Sul versante congiunturale si registra un incremento per il trasporto aereo passeggeri (18,5%) con un +21,6% per i voli nazionali e un +17,7% per i voli internazionali. Al rialzo, in modo significativo, anche i pacchetti vacanza (+10,0%). In direzione opposta, contrazione principalmente per i servizi di alloggio (-2,7%) con in testa la voce alberghi, hotel, pensioni e simili (-3,3%).

Il differenziale inflazionistico, in termini tendenziali, tra l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) e quello turistico (Nict) continua ad accorciarsi portandosi a 2,1 punti percentuali (dai 2,6 di novembre 2024).

Sono dieci i sistemi turistici con una dinamica dei prezzi più alta rispetto alla media italiana con in testa Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Piemonte. La dinamica dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico (Ipcat) per l’Italia fa registrare nel mese di novembre 2024 (ultimo dato disponibile), su base annua, un aumento del 4,1% a fronte del dato dell’Unione europea pari al 4,8%