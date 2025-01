Palladium debutta a Ibiza con The Unexpected Hotels

Palladium Hotel Group ha annunciato lo sbarco del marchio The Unexpected Hotels sull’isola di Ibiza per la prossima estate.

Sin dal suo lancio nel 2011, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel si è affermato come un brand di lusso all’avanguardia che fonde alloggi esclusivi con un alto livello di intrattenimento musicale. Dopo oltre un decennio di successi, Palladium ha annunciato l’evoluzione di questo brand – uno dei più riusciti nel portfolio del Gruppo – per dare vita al nuovo sofisticato The Unexpected Hotels.

L’implementazione di questa nuova identità del brand avverrà gradualmente e culminerà con la ristrutturazione di The Ushuaïa Tower quest’anno, che sarà ribattezzata The Unexpected Ibiza Hotel. Così, a partire da questa stagione, l’iconica struttura situata a Playa d’en Bossa a Ibiza continuerà a sorprendere i visitatori all’interno dei suoi due spazi: il rinnovato The Unexpected Ibiza Hotel, che dispone di 181 camere e suite, e Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, che offre 234 camere e suite.

Come annunciato da Palladium Hotel Group lo scorso aprile, il nuovo brand vedrà l’azienda espandersi anche negli Emirati Arabi Uniti. The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences, un ambizioso progetto che il Gruppo gestirà nella regione, è stato sviluppato in collaborazione con Al Marjan e Almal Real Estate Development, un pluripremiato costruttore di strutture extralusso con sede nella regione.

Il progetto, che sta attirando investimenti per oltre 100 milioni di dollari, integrerà 422 camere d’albergo e unità residenziali. Le strutture alberghiere e residenziali saranno situate sull’isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah, e comprenderanno un beach club, un ristorante di altissimo livello e un’imponente piscina a sfioro, il tutto situato accanto al Wynn Resort Island e affacciato sul pittoresco Golfo Arabico.

A partire dalla stagione 2025, il marchio sarà operativo a Playa d’en Bossa (Ibiza) e dal 2026 accoglierà il suo primo progetto internazionale, con l’apertura di The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Palladium Hotel Group