Patto Ita-Fs per l’intermodalità: l’Ai farà la differenza

Sviluppare un ecosistema di mobilità intelligente, sostenibile e sempre più integrata. È l’obiettivo dell’intesa raggiunta da Ita Airways e Trenitalia (Gruppo Fs), che hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare un progetto fondato sull’adozione dell’intelligenza artificiale e di soluzioni digitali avanzate per rimuovere gli ostacoli per i viaggiatori.

Il Memorandum è stato siglato dagli amministratori delegati di Ita e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti anche il presidente del Gruppo Fs Italiane, Tommaso Tanzilli, l’ad e dg del Gruppo Fs Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il presidente di Ita, Sandro Pappalardo.

L’accordo vuole promuovere una mobilità multimodale efficiente, capace di integrare in modo fluido treno, gomma e aereo, migliorando l’esperienza di viaggio door-to-door dei passeggeri e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nel dettaglio, Ita e Trenitalia lavoreranno congiuntamente allo sviluppo di soluzioni innovative per:

– eliminare gli ostacoli che incidono sulla continuità del viaggio e sull’utilizzo combinato delle diverse modalità di trasporto;

– ottimizzare i collegamenti tra hub aeroportuali, stazioni ferroviarie e principali poli di attrazione;

– abilitare nuovi servizi digitali e modelli di business integrati;

– applicazione dell’intelligenza artificiale alla mobilità.

Prevista anche la costituzione di un Ai Intermodality and Sustainability Lab congiunto, un laboratorio dedicato alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di casi d’uso prioritari basati sull’intelligenza artificiale e sui dati, con particolare riferimento all’intermodalità, all’ottimizzazione dei flussi di viaggio, alla gestione predittiva della domanda e alla riduzione delle emissioni di Co₂.

«È un ulteriore passo – sottolinea Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – in un percorso avviato nel 2023 sullo sviluppo del biglietto integrato Air-Rail, prodotto in crescita, a conferma di quanto i passeggeri apprezzino soluzioni di viaggio sempre più interconnesse. Oggi vogliamo compiere un salto di qualità: grazie all’utilizzo sapiente dell’intelligenza artificiale: potremo intervenire in modo strutturale sugli ostacoli operativi dell’esperienza intermodale, semplificando i processi, anticipando le esigenze dei clienti e rendendo gli spostamenti più efficienti e sostenibili».

Il suo omologo di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, osserva: «Il Memorandum rafforza un’idea di mobilità che va oltre il singolo mezzo di trasporto e va incontro a un sistema integrato, digitale e sostenibile al servizio del Paese. La collaborazione con Ita ci permette di unire competenze per rendere l’esperienza di viaggio più semplice, continua ed efficiente, favorendo un’integrazione sempre più fluida tra treno, gomma e aereo. Valorizziamo l’intelligenza artificiale e le soluzioni digitali avanzate come leve strategiche per rimuovere gli ostacoli ai progetti di intermodalità, ottimizzare i flussi, gestire in modo predittivo la domanda e contribuire alla riduzione delle emissioni».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Ita Airways