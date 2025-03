Patto Vairo-Landini: Ecosfera entra nel capitale TrustForce

Un’operazione per portare l’offerta di TrustForce a un livello superiore. Si legge in quest’ottica l’ingresso di Ecosfera – società informatica specializzata in turismo e con gestione di asset finanziari ed immobiliari – nel capitale azionario dell’azienda guidata da Gian Paolo Vairo al 20%. Così, oltre ai consolidati servizi di forza vendite in outsourcing, consulenza commerciale strategica, trade e consumer marketing, adesso TrustForce è in grado di offrire ai clienti soluzioni tecnologiche avanzate per ottimizzare le attività di preventivazione e prenotazione, oltre che efficientare i propri servizi commerciali.

Fondata nel 2017 da Vairo, TrustForce può fornire personale commerciale in outsourcing, così da presidiare con il proprio staff le oltre 8mila agenzie di viaggi italiane. Oggi si posiziona come prima forza vendite in outsourcing del comparto turistico italiano, garantendo il presidio del trade non solo ai tour operator ma anche ad enti per il turismo e a servizi accessori che sempre più riconoscono la centralità del ruolo giocato dalle agenzie di viaggi nelle strategie distributive e promozionali.

Il successo di TrustForce risiede nel suo modello di business, che ha messo al centro la formazione delle proprie risorse per garantire ai clienti dei professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli agenti di viaggio, sia attraverso visite in agenzia o webinar formativi, piuttosto che con appuntamenti collettivi attraverso l’organizzazione di eventi sul territorio: autonomia e metodo, queste le caratteristiche del sales account TrustForce.

«A distanza di 8 anni dalla fondazione – osserva Vairo – era arrivato il momento di passare a un livello superiore, da qui l’accordo siglato con Ecosfera di Fabio Landini, volto e nome noto del comparto turistico nazionale, che entra nel capitale azionario al 20%. L’accordo prevede l’evoluzione del ruolo di TrustForce da coordinatore della promozione per propri importanti clienti italiani e mondiali a distributore evoluto e trasparente dei servizi dei principali clienti rappresentati con un ambizioso programma di copertura anche su selezionati mercati Europei».

«In questi ultimi due anni – sottolinea ancora – TrustForce ha sviluppato nuovi servizi, portando le proprie competenze anche all’estero. Allo stesso tempo però mi sono reso conto che senza un supporto tecnologico adeguato il processo di crescita sarebbe stato lento e graduale. Cercare una collaborazione tecnologica è stato quindi il mio obiettivo prioritario degli ultimi mesi. Ma con Fabio ho trovato molto di più: una comunione di intenti e di visione che ci ha portati subito a ragionare su una partnership societaria a lungo termine, di cui sono orgoglioso».

Fabio Landini è titolare con Marco de Roberto di Ecosfera. Entrambi operano da oltre vent’anni nel settore, avendo realizzato uno dei software di prenotazione online (Chiara) più apprezzati dalle agenzie di viaggi italiane, per altro uno dei vettori del successo di Press Tours, consentendo grandi risultati in termini di prenotazioni concretizzate in autonomia dagli agenti di viaggi e margini operativi netti.

Chiara si basa su un carrello intelligente che guida gli utenti a comporre viaggi, anche complessi, senza errori e minimizzando i click, grazie a relazioni interattive tra i singoli servizi (voli + trasferimenti + tour e crociere + hotels + autonoleggio + polizze assicurative + parcheggi, da repository interni e/o ottenuti dinamicamente da Gds o banche letti), secondo il principio della responsabilità oggettiva dell’organizzatore del pacchetto turistico.

Tutto questo grazie a diversi strumenti, sviluppati in anni di esperienza con gli agenti di viaggi (come “Travel Architect”) e nuovi tools studiati specificamente perché siano utilizzabili anche dal cliente finale, con widget che i professionisti possono facilmente inserire anche in siti esistenti, in landing page profilate o nei social network.

Un’evoluzione tecnologica importante che porta oggi TrustForce a oltrepassare i confini nazionali per garantire ai propri clienti rappresentati (tra cui player del calibro di Disney, Avalon Waterways, BluSerena, Gattinoni, Ihc, Terre Borromeo) non solo la possibilità di promuovere i propri prodotti, ma anche di commercializzarli in modo competitivo, efficace e moderno.