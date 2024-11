Perché l’America Latina

è la terra promessa del travel

Spicca il volo il mercato dei viaggi in America Latina, che sta vivendo una crescita robusta, con il Brasile in testa. A certificarlo è il nuovo rapporto di Phocuswright, la principale autorità di ricerca nel settore dei viaggi, dal quale emerge che la regione, per il terzo anno consecutivo nel 2023, registra ottime performance con prenotazioni lorde in aumento del +29% a 70,1 miliardi di dollari, circa 68 miliardi di euro.

Ed è appunto il bacino carioca a far segnare i migliori risultati sia in entrata che in uscita: l’industria dei viaggi brasiliana ha registrato un notevole balzo del +37% a 21,8 miliardi di dollari, alimentato dalla crescente stabilità, dal calo dei livelli di povertà e dal miglioramento delle condizioni economiche sotto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Le compagnie aeree del Paese, il più grande segmento dei fornitori di viaggi, hanno trasportato, sempre nel 2023, oltre 21 milioni di passeggeri internazionali, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.

«Il Brasile è un mercato dei viaggi dinamico con una presenza digitale in forte crescita – ha osservato Carolina Sass de Haro, direttrice della sezione America Latina e Caraibi di Phocuswright e coautrice del rapporto – Alimentata da un’impennata dei viaggi sia in entrata che nazionali, l’industria dei viaggi brasiliana è pronta per una crescita continua».

Nel dettaglio il rapporto di Phocuswright delinea anche delle previsioni per un mercato dei viaggi che dovrebbe raggiungere i 95,8 miliardi di dollari entro il 2027. Un’accelerazione dovutra soprattutto alle prenotazioni di viaggi online che stanno aumentando rapidamente, con una penetrazione online che dovrebbe raggiungere un +54% entro il 2027.

Nell’analizzare i vari comparti della filiera è il settore alberghiero a rappresentare la quota mercato più consistente con il 47% sul totale di tutte le prenotazioni lorde di viaggio nel 2023. In merito poi alla “hit” dei Paesi della regione, il Messico rimane il più grande mercato di viaggi in America Latina, col 45% delle prenotazioni lorde di viaggio nel 2023.

La crescita del mercato dei viaggi in America Latina e altre tendenze chiave del settore saranno ulteriormente esplorate alla conferenza Phocuswright, che si terrà dal 19 al 21 novembre presso il JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa in Arizona.