Peter Gerber sarà il ceo di Condor dal 2024

Sarà Peter Gerber (in uscita da Brussels Airlines) il nuovo ceo di Condor Airlines a partire dal 1° febbraio 2024: l’esperto manager succederà a Ralf Teckentrup. Gerber guiderà la compagnia aerea insieme al coo e accountable manager, Christian Schmitt, e al cfo Björn Walther.

Peter Gerber, classe 1964, ha ricoperto diverse posizioni nel Gruppo Lufthansa per circa trent’anni: è stato anche membro dell’executive board di Lufthansa Passenger Airlines, ceo e cfo di Lufthansa Cargo, e ceo e cco di Brussels Airlines, appunto.

«Siamo molto lieti di aver trovato Peter Gerber come ceo di Condor – ha dichiarato Friedrich Andreae, chairman of the Condor supervisory board – Gerber assume l’importante compito di continuare a guidare la trasformazione di Condor, ad esempio attraverso la modernizzazione dell’intera flotta e un gran numero di progetti di digitalizzazione e innovazione».

Intanto, alla guida di Brussels Airlines, al posto di Gerber tornerà Christina Foerster, che assume l’incarico ad interim dopo averlo ricoperto già in passato.