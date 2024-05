Play Airlines fa il tour operator: vendesi hotel ed escursioni in Islanda

Vacanze alla scoperta dell’Islanda, una destinazione dal fascino primordiale. Terra di fuoco e di ghiacci, ma anche Paese ricco di tradizioni che ora si può scoprire ancora meglio con la compagnia islandese low fare Play Airlines, che oltre ai voli diretti per la capitale Reykjavík da Venezia e Bologna consente di prenotare anche hotel, noleggio auto, escursioni in autonomia e stopover per raggiungere gli Stati Uniti.

Partire in nave e solcare le acque dell’Atlantico per avvistare le balene. Oppure un pasto in fattoria e relax tra terme e geyser. Prenotando un volo Play è possibile costruire la propria vacanza con escursioni di ogni tipo con i migliori tour operator e agenzie islandesi.

Spazio anche ai road trip, magari esplorando la costa meridionale del Paese per ammirare le cascate di Seljalandsfoss e la Glacier Lagoon. Anche in questo caso, Play collabora con una serie di car rental dell’Islanda per trovare la vettura e la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, il vettore offre tour gastronomici in partnership con getyourguide, e offre una gamma di soluzioni di pernotattamento in cui rientrano anche i pacchetti volo+hotel in collaborazione con lastminute.

Play collega l’Islanda alle principali città europee. In Italia offre voli diretti dagli aeroporti di Venezia e Bologna per Reykjavik per tutta la stagione estiva.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Play