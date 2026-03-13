Presidenza Fiavet: corsa a due Testa-Pileri

È corsa a due per la presidenza di Fiavet Nazionale: alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, in lizza ci sono Pier Carlo Testa, al momento presidente di Fiavet Toscana, e Gian Mario Pileri, attuale numero uno di Fiavet Sardegna.

Testa si definisce un “eclettico”, e in effetti dopo gli studi in giusriprudenza, prima a Genova e poi a Roma, ha sviluppato una lunga e articolata attività produttiva con numerose iniziative culturali nel campo dello spettacolo dal vivo anche a livello internazionale. Autore, regista e direttore di festival, e con lungiramanza comincia a sviluppare progetti sempre più connessi al turismo, declinando le interazioni fra spettacolo e promozione dei territori, interpretando il viaggio organizzato come una vera e propria esperienza culturale.

Negli anni ‘90 lancia i primi tour tematici e le prime offerte di turismo esperienziale. Fonda a Firenze il tour operator Artviva, che diventa presto il punto di riferimento dell’incoming di qualità, dagli anni del Giubileo del 2000 e poi di Expo 2015. Da oltre dieci anni è presidente di Fiavet Toscana, una delle federazioni regionali più attive, non solo nella formazione, ma anche nella promozione di vari eventi Think Tank e organizzando, nel 2020, la prima Conferenza programmatica di Fiavet. È stato vice presidente dell’Ente Bilaterale del turismo toscano.

Tour operator doc con un amore sconfinato per la Sardegna, Gian Mario Pileri muove i primi passi nel settore ai primi anni ‘80, come tecnico delle attività alberghiere e direttore tecnico di agenzie di viaggi, e per circa 10 anni lavora in prestigiosi hotel nel mondo.

Nell’aprile del 1987 entra a far parte di Sardinia International Travel, operatore turistico di proprietà di Alisarda, compagnia aerea, e dopo dieci anni esatti rileva la società (che intanto è diventata Meridiana Spa). Da operatore di puro incoming sulla Sardegna, Pileri cambia veste all’azienda e nel giro di pochi anni diventa operatore worldwide, stampando per decenni sia un catalogo monoprodotto Sardegna, che un primo nuovo catalogo Oceano Indiano (Mauritius, Seychelles, Maldive, Emirati Arabi e Sudafrica), che successivamente diventerà un nuovo catalogo Oriente (Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Malesia, Indonesia e Myanmar).

Ultimamente ha prodotto anche un catalogo esclusivamente dedicato agli honeymooner, tutti rigorosamente distribuiti e venduti sul territorio nazionale. Dal 2000 al 2010 la sua azienda diventa dmc per la Sardegna per Tui World, sicuramente uno dei più grandi operatori turistici al mondo.

Titolare e direttore tecnico di Sardinia International Travel e socio di International Travel Tour Operator, Pileri ha svolto e svolge ruoli in ambito istituzionale: dalla carica di vice presidente di Fiavet Sardegna dal 2009 al 2015, anno in cui diventa presidente dell’associazione regionale sarda e membro del Consiglio Nazionale di Fiavet, a membro della giunta nazionale Fiavet, membro del comitato esecutivo Ebts Sardegna, e membro del direttivo di Confturismo.

Pileri è stato vice presidente nzionale durante la presidenza di Ivana Jelenic e attualmente è membro del cda del Consorzio Fogar (fondo di garanzia in seno a Fiavet), nonché vice presidente dell’Ente bilaterale turismo Sardegna.

Alla fine della prossima settimana verranno comunicati i nominativi delle “squadre” dei due candidati o per meglio dire i membri di quella che diventerà poi la giunta Fiavet.