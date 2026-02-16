Primarete integra l’Ndc di Turkish Airlines su Fly Point

Nuova importante integrazione di contenuti nella piattaforma Fly Point del network Primarete: si tratta dell’Ndc di Turkish Airlines attraverso il sistema TKConnect, l’ecosistema di vendita della compagnia aerea turca.

Grazie a questa integrazione, le agenzie di viaggi partner possono accedere in modo diretto e in tempo reale ai contenuti di Turkish Airlines, beneficiando di una gamma più ampia di famiglie tariffarie, di una migliore disponibilità nelle diverse classi di prenotazione e di un accesso semplificato ai servizi ancillari. Il risultato è un’esperienza di prenotazione più trasparente, efficiente e completa, pienamente allineata al prodotto premium e agli standard di servizio della compagnia.

Rendendo disponibili i propri contenuti Ndc su Fly Point, Turkish Airlines conferma la propria strategia orientata all’arricchimento dei contenuti, alla personalizzazione e alla flessibilità commerciale.

«L’obiettivo – sottolinea Anton Zilio, alla guida di Primarete – è dare alle agenzie un accesso reale al prodotto, senza filtri, con strumenti moderni e sostenibili. Questa integrazione si inserisce nella strategia più ampia di Fly Point, volta a superare i modelli distributivi tradizionali, anticipare le esigenze delle agenzie e accompagnarle nei cambiamenti strutturali del settore airline. L’integrazione Ndc di Turkish Airlines tramite TKConnect rappresenta un passo concreto in questa direzione».