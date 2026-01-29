Princess, più crociere in Europa nel 2027

Gioco Viaggi, agente per l’Italia di Princess Cruises, ha annunciato l’ampliamento del programma della compagnia per la destinazione Europa, con un’offerta per il 2027 ancora più ricca e flessibile: 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 Paesi, con partenze da aprile ad agosto 2027.

Protagonista della stagione sarà Regal Princess, che tornerà a navigare nel vecchio continente proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno, sia con imbarco e sbarco in porti diversi, ideali per chi desidera abbinare la crociera a un viaggio a terra.

Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti.