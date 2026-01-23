Programmi fedeltà, Latam e Iberia rafforzano la partnership

Rafforzata la partnership operativa tra il Gruppo Latam Airlines e Iberia che hanno deciso un riconoscimento reciproco dei vantaggi offerti dai rispettivi programmi fedeltà, Latam Pass e Iberia Club. Ciò è soggetto alle restrizioni applicabili in base alla normativa locale.

In base a questo nuovo accordo quando un passeggero Latam Airlines viaggia con Iberia – e viceversa – godrà di vantaggi simili a quelli di cui già gode volando con la propria compagnia aerea, in base alla sua categoria di membro Latam Pass e nel rispetto delle normative e delle priorità stabilite dalla legge in ciascun Paese. Ciò si rifletterà nel rispettivo programma fedeltà: priorità durante tutto il viaggio, dal check-in e imbarco fino al ritiro dei bagagli, l’accesso alle lounge Vip e selezione del posto a sedere senza costi aggiuntivi, bagaglio extra consentito, indipendentemente dalla compagnia aerea con cui si vola.

Inoltre è previsto l’accumulo doppio per i membri Latam Pass che continuano ad accumulare miglia e punti qualificanti sui voli Iberia. A loro volta, i membri Iberia Club guadagneranno Avios e punti Elite quando viaggiano con Latam Airlines.

Per Cristián Ortiz, ceo di Latam, «Entriamo in una nuova fase focalizzata direttamente sul viaggiatore, che ci consentirà di offrire un’esperienza più coerente ai membri, ampliando l’accesso a vantaggi, servizi, accumulo di miglia, punti qualificanti e agevolazioni per volare quando viaggiano tra il Sud America e l’Europa. Ciò è in linea con il nostro obiettivo di continuare a costruire un ecosistema di fidelizzazione che faccia parte di ogni momento della vita quotidiana, ed è un passo significativo verso la continua creazione di valore aggiunto per i nostri oltre 53 milioni di membri in tutto il mondo».

Piena soddisfazione espressa anche da Beatriz Guillén, direttrice clienti di Iberia: «Questo annuncio non solo rappresenta un nuovo passo avanti nell’approfondimento del nostro accordo di frequent flyer con il Gruppo Latam Airlines in America Latina e in Europa, ma ci consentirà anche di continuare a mantenere una delle nostre promesse principali: mettere il cliente al centro della nostra strategia e premiare maggiormente e sempre meglio i passeggeri che fanno parte del nostro programma fedeltà. In questo modo, potranno usufruire di nuovi vantaggi pensati per premiare la loro scelta e aumentare il valore aggiunto dei viaggi tra l’America Latina e l’Europa».