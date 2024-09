Programmi fedeltà, qual è il migliore? Svetta Air France-Klm

È Flying Blue di Air France-Klm il miglior programma di fedeltà delle compagnie aeree al mondo. A dirlo è una nuova classifica di Point.me, uno dei principali player nel settore di forniture-premi tra i vettori.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente il programma di Air Canada “Aeroplan” e “Mileage Plus” di United. La classifica stilat da Point.me, che ha monitorato i programmi fedeltà di 62 compagnie aeree in tutto il mondo, è orientata a valutare i loyalty program che offrono il miglior valore per i consumatori indipendentemente dalla effettiva frequenza di viaggio dei viaggiatori, sommando ben nove fattori di valutazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nel dettaglio le voci analizzate riguardano i meccanismi adottati per l’accumulo delle miglia, i tassi di riscatto, la disponibilità delle aerolinee partner di riconoscere i bonus e la facilità di prenotazione. Quella di Air France-Klm è stata una vittoria, come si dice in gergo sportivo, raggiunta con un ampio margine di vantaggio sugli altri competitor, perché sulla scala di 100 punti di Point.me, ha ricevuto il massimo dei voti in quasi tutte le categorie. Gli autori dello studio hanno evidenziato i principali plus presenti nel programma Flying Blue, in particolare le ottime condizioni di riscatto posti-aereo e le ampie partnership che rendono l’accumulo di punti molto più facile e flessibile rispetto ai programmi fidelity di altri vettori.

Riguardo agli altri programmi che hanno primeggiato, le motivazioni di Point.me sono molto variegate: Air Canada ha ricevuto complimenti per l’alto livello di disponibilità che offre sulle compagnie aeree partner e per il fatto che accetta trasferimenti di punti dalla maggior parte dei principali programmi di carte di credito, come American Express, Chase e Capital One. Mentre il Mileage Plus di United risulta particolarmente utile per i viaggiatori meno assidui, sia perché i prezzi dinamici di United per i riscatti raggiungono tariffe inferiori rispetto ad altre principali compagnie aeree, sia per l’ampia disponibilità di posti di riscatto offerti alla clientela dei frequent flyer.

Nella top ten stilata da Point.me figurano tante altre compagnie aeree statunitensi (proprio in Usa, però, è in corso un’indagine sui programmi fedeltà), come Southwest, Delta Air Lines e Spirit; a seguire American Airlines con il suo storico programma “AAdvantage”, e ancora il “Milagage Plan” di Alaska Airlines e il “TrueBlue” della compagnia JetBlue.