Qantas, dal 18 giugno riparte il volo Roma-Sidney via Perth

L’inflazione non frena la voglia di #viaggiare , in un mercato che magari si polarizza tra chi taglia i budget e chi è disposto ad aumentarli, ma che non rinuncia a prenotare, torna all’estero e cerca maggiormente di tutelarsi ricorrendo a un’ #assicurazione , con un boom anche nel canale agenziale, dove il 70% dei clienti sceglie di aggiungere anche una polizza opzionale