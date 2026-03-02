Qantas, nuova policy per i voli bloccati in Medio Oriente

Compagnie aeree mobilitate a causa della drammatica crisi nel Golfo. Ecco la politica commerciale varata da Qantas.

“Per i clienti interessati dalla chiusura dello spazio aereo del Medio Oriente – fa sapere la compagnia australiana – stiamo offrendo opzioni flessibili per i viaggi da, verso o via Emirati Arabi Uniti, Qatar, Israele, Giordania e Oman“.

“Una politica commerciale che illustra queste opzioni è disponibile sul sito Qantas Agency Connect – prosegue la nota ufficiale del vettore – I clienti coinvolti possono riprenotare su un altro volo operato dallo stesso vettore con la stessa origine e destinazione, mantenere il valore del biglietto come credito o richiedere un rimborso. Eventuali differenze tariffarie e tasse potrebbero essere applicate in caso di riprenotazione”.