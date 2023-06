Qatar Airways amplia l’esperienza digitale di QVerse

Qatar Airways ha introdotto i nuovi ambienti QVerse che consentono agli utenti di navigare per l’organizzazione del viaggio in una coinvolgente esperienza digitale, prima ancora di entrare in aeroporto.

Ora il vettore emiratino invita tutti a volare nel futuro con il suo equipaggio di cabina metahuman “Sama” (“cielo” in arabo), che assiste gli utenti durante il viaggio attraverso i vari banchi di checkin di First Class, Premium Lounge e cabine di Business ed Economy.

L’esperienza online è stata ampliata per includere la nuova Business Class Suite e l’Economy Class del Boeing 787-9 e la Qsuite e l’Economy Class dell’Airbus A350-1000. I passeggeri possono esplorare anche l’oasi di lusso della Al Safwa First Class Lounge e la tranquillità della Al Mourjan Business Class Lounge all’Aeroporto Internazionale di Hamad.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «I progressi tecnologici hanno aperto un nuovo mondo di opportunità per migliorare le offerte digitali a disposizione dei nostri clienti. Poiché ci impegniamo costantemente a fornire l’eccellenza in ogni fase del viaggio, la parte di prenotazione online non fa eccezione ed è per questo che abbiamo investito in QVerse. I passeggeri possono adesso sperimentare virtualmente i nostri servizi pluripremiati all’Aeroporto Internazionale di Hamad e a bordo dei nostri aerei».

Gli utenti di QVerse avranno la possibilità di usufruire di uno sconto fino al 10% durante la scoperta dei nuovi ambienti, che potrà poi essere utilizzato per la prenotazione di biglietti per la Premium e l’Economy Class con Qatar Airways. Inoltre, avranno l’opportunità di provare l’esperienza immersiva di Qatar Airways, prima di procedere con la prenotazione del loro viaggio grazie a un network che conta oltre 160 destinazioni.

I viaggiatori internazionali possono esplorare i prodotti e i servizi della compagnia in oltre 10 lingue, tra cui arabo, cinese (tradizionale e semplificato), inglese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e tailandese.

Qatar Airways è entrata nel mondo del metaverso con il lancio della sua esperienza di realtà virtuale QVerse nell’aprile 2022.