Qatar Airways in sella: sponsorizzerà per tre anni il MotoGp

Qatar Airways Group continua a puntare sullo sport e plana ora sulle piste del MotoGp. Dopo il successo del Grand Prix 2024, la compagnia annuncia la partnership triennale – come official airline partner e official cargo airline partner – prima del Gran Premio di Francia a Le Mans.

In qualità di official cargo airline partner del MotoGp, quindi, la compagnia fornirà il trasporto aereo delle attrezzature e delle moto per tutte le gare del mondiale.

La firma è avvenuta prima dell’inizio del Qatar Airways Grand Prix 2024, alla presenza di Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ministro dello Sport e della gioventù del Qatar, e di Badr Mohammed Al-Meer, group chief executive officer di Qatar Airways.

«Il Qatar continua a dimostrare il suo impegno come hub in prima linea per gli sport motoristici, e la nostra nuova partnership con la MotoGp rappresenta un ulteriore passo in avanti – osserva Al-Meer – I nostri network globali saranno il mezzo perfetto per consentire agli appassionati di entrare in contatto con i loro team di gara preferiti e rendere le prossime stagioni davvero uniche».

«Essendo il più grande vettore aereo cargo del mondo, con un network globale esteso, una flotta giovane e moderna e soluzioni charter su misura, soddisfiamo tutti i requisiti per essere il vettore aereo cargo MotoGp – nota Mark Drusch, chief officer cargo di Qatar Airways Cargo – Siamo entusiasti della nostra prima importante partnership sportiva con Dorna Sports e non vediamo l’ora di portare le moto ai agli eventi in tutto il mondo».

Il Qatar sta diventando sempre più riconosciuto come uno dei principali hub per gli sport motoristici, ospitando numerose competizioni e mostre internazionali. Il Paese ha investito in infrastrutture all’avanguardia, aiutando gli appassionati a raggiungere gli eventi attraverso il network globale della compagnia, che conta oltre 170 destinazioni.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Qatar Airways