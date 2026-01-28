Qatar, viaggio nella macchina del tempo – Il reportage

C’è un luogo nel cuore del Golfo Persico in cui il tempo non procede in linea retta, ma sembra sovrapporsi: è il Qatar, terra che non rinnega il proprio passato, ma lo usa come fondamento per costruire il futuro.

Qui, la tradizione beduina – fatta di deserto, mare, commercio e ospitalità – convive con una modernità visionaria, tecnologica e capace di ridisegnare il paesaggio urbano senza cancellarne la memoria.

Il nostro viaggio di cinque giorni, organizzato da Visit Qatar, l’ente di promozione turistica del Regno, attraversa un Paese che non si racconta attraverso contrasti violenti, ma per equilibri sottili. La storia non è mai nostalgia: è materia viva che dialoga con architetture avveniristiche, musei iconici e quartieri intelligenti pensati per la città di domani.

ALLE ORIGINI DI DOHA

Per capire il Qatar bisogna partire dal cuore più antico di Doha, la capitale. Il Souq Waqif, costruito sul sito del secolare mercato commerciale, è un dedalo di vicoli tortuosi dove il tempo sembra rallentare. Tra botteghe di spezie, tessuti, profumi e oggetti di artigianato, la vita quotidiana scorre secondo ritmi che resistono alla modernità.

Il nome stesso del souq racconta il legame con il mare: souq significa mercato, waqif vuol dire “in piedi”, in riferimento all’antica posizione costiera che, durante l’alta marea, costringeva i mercanti a restare in piedi per vendere le proprie merci. Un dettaglio linguistico che rivela quanto Doha sia sempre stata una città di scambi e approdi.

Questo legame riaffiora poco distante, nell’Old Doha Port, storicamente snodo fondamentale del commercio e della pesca delle perle. Oggi il porto rinasce nel Mina District, un quartiere creativo e colorato dove il passato marittimo incontra il linguaggio della street art. Case basse dai colori pastello, archi e terrazze ricordano atmosfere mediterranee, mentre i murales realizzati da artisti internazionali durante il festival World Wide Walls trasformano le facciate in opere d’arte urbana.

l calare del sole, quando le luci si accendono e lo skyline di Doha appare in lontananza, il dialogo tra antico e moderno diventa scenografia pura.

TRA MARE E SKYLINE

Seguendo il profilo della costa si arriva alla Doha Corniche, la passeggiata di sette chilometri che abbraccia la baia della capitale. Qui la contrapposizione tra passato e presente si manifesta con chiarezza: da un lato, le torri futuristiche di West Bay disegnano uno skyline avveniristico; dall’altro, le tradizionali barche in legno dhow solcano l’acqua al tramonto, evocando l’antica vocazione marinara del Paese.

A segnare simbolicamente questo equilibrio è anche la grande Dallah di Doha, la monumentale caffettiera araba che si staglia lungo la Corniche come segno identitario. Oggetto quotidiano della tradizione beduina, la dallah rappresenta ospitalità, tempo condiviso e rito del caffè. Qui, ingrandita a monumento urbano, ricorda che anche nel cuore di una metropoli in rapida trasformazione i valori fondanti continuano a occupare uno spazio visibile.

La Corniche diventa così un luogo in movimento, dove famiglie, sportivi e viaggiatori condividono lo stesso spazio, osservando una città che corre verso il futuro senza perdere di vista le proprie radici.

CULTURA E VISIONE DEL FUTURO

Se mercati e porto raccontano le origini, il futuro prende forma nei luoghi dedicati alla cultura e al sapere. Il Katara Cultural Village, tra West Bay e The Pearl, è una sintesi perfetta di questa ambizione. Moschee eleganti, gallerie d’arte, teatri e spazi espositivi convivono con spiagge, piazze e caffè, trasformando la cultura in esperienza quotidiana e accessibile.

Poco distante, la Qatar National Library, progettata da Rem Koolhaas, traduce la conoscenza in architettura. Oltre un milione di volumi trovano spazio in un edificio luminoso e aperto, dove gli scaffali emergono dal pavimento e si fondono con la struttura stessa. Qui la tradizione dello studio incontra l’innovazione tecnologica, in un ambiente pensato per la condivisione e per le nuove generazioni.

Il dialogo tra antico e moderno raggiunge il suo apice nei musei iconici. Il National Museum of Qatar, firmato da Jean Nouvel e ispirato alla rosa del deserto, avvolge il palazzo storico dello sceicco Abdullah bin Jassim Al-Thani. Installazioni immersive e contenuti multimediali raccontano la storia del Paese, celebrandone al tempo stesso l’evoluzione e le ambizioni future.

A pochi passi dal mare, il Museum of Islamic Art, capolavoro di I.M. Pei, custodisce oltre 14 secoli di arte islamica in uno spazio di rigore ed eleganza, dove il patrimonio del mondo islamico dialoga con una delle architetture più iconiche della Doha contemporanea.

Questo percorso trova completamento in Education City, il grande campus che rappresenta la scommessa più ambiziosa del Qatar sul capitale umano. Università internazionali, incubatori di startup, parchi tecnologici e istituzioni culturali convivono in un unico ecosistema, delineando una visione di lungo periodo che guarda oltre il presente.

Poco più in là, The Pearl-Qatar mostra il volto più cosmopolita e lussuoso del Paese: un’isola artificiale con porti turistici, boutique, ristoranti gourmet e residenze sul mare. È la Doha globale, dove il futuro prende forma attraverso design, comfort e lifestyle internazionale.

AVVENTURA TRA LE DUNE

Non è possibile capire il Qatar senza avventurarsi nel suo deserto, culla delle tradizioni e della civiltà del Paese, dove storia, natura e cultura si intrecciano in un paesaggio senza tempo. Ci dirigiamo a sud di Doha, dove il deserto sabbioso di Al Wakra offre uno spettacolo di dune bianche e a tratti dorate che sembrano onde sospese nel vento.

Proviamo il dune bashing. La sabbia si trasforma in pista naturale: salite ripide, discese mozzafiato e granelli che volano come polvere d’oro regalano adrenalina e meraviglia. Sconsigliato a chi soffre il mal di macchina.

La sera soggiorniamo al Outpost Al Barari, un esclusivo resort che dispone di 21 ville a tenda, ognuna progettata con la massima cura per consentire agli ospiti di instaurare un profondo e autentico legame con la natura nella privacy più totale. Circondato da maestose dune di sabbia e da una natura incontaminata, è il rifugio perfetto per chi sogna un’oasi di pace lontano dalla frenesia della città.

A nord, il paesaggio cambia radicalmente: Zekreet, il deserto roccioso, con altipiani, formazioni calcaree e vaste distese di hamada, crea un ambiente silenzioso e sospeso nel tempo. Tra le meraviglie di Zekreet spicca l’installazione East-West/West-East di Richard Serra, un dialogo unico tra arte, natura e spazio.

Il deserto è anche luogo di vita e socialità per la popolazione locale. Durante i weekend, famiglie qatariote raggiungono le dune con fuoristrada, tende e barbecue portatili. Qui si cucina, si condividono storie e si osservano tramonti che tingono la sabbia di rosso e oro, mantenendo vivo il legame con la natura e la tradizione beduina.

VISITA ALLA HEENAT SALMA FARM

A circa 30 minuti da Doha, nel cuore di un territorio dove il deserto sembra dettare ogni regola, la Heenat Salma Farm rappresenta un’eccezione sorprendente. Un’oasi agricola che sfida il clima e ridefinisce il rapporto tra uomo e ambiente, dimostrando come anche in un Paese arido possano nascere modelli virtuosi di sostenibilità e vita comunitaria.

Tra campi rigogliosi di ortaggi, palme da dattero e apiari, il Qatar racconta una nuova idea di agricoltura, fondata sulla permacultura e su tecniche rigenerative.

Il percorso di visita si snoda attraverso orti produttivi e spazi educativi, mostrando come ogni elemento – dalle galline agli insetti impollinatori – contribuisca a un ecosistema equilibrato. Il momento “farm-to-table” diventa il cuore dell’esperienza: piatti davvero a chilometro zero, preparati con ingredienti appena raccolti, condivisi in un’area comune dove ospiti e famiglie locali celebrano ospitalità e comunità, dimostrando che anche nel deserto possono fiorire relazioni e cultura.

UN EQUILIBRIO RARO

Il Qatar non chiede al viaggiatore di scegliere tra antico e moderno, ma di imparare a leggerli insieme. È un Paese che costruisce grattacieli senza dimenticare i mercati, che investe in tecnologia senza rinunciare ai rituali dell’ospitalità araba, che trasforma il deserto in luogo di incontro, esperienza e racconto.

Questo equilibrio affonda le sue radici nella storia recente del Paese. Per secoli l’economia del Qatar è stata legata al commercio delle perle, anima degli scambi nel Golfo Persico. Con l’indipendenza del 1971 e la scoperta di petrolio e gas naturale, il Paese ha avviato una trasformazione profonda, guidata da una visione chiara e di lungo periodo. Oggi, sotto la guida della famiglia Al Thani, il Qatar guarda al futuro puntando su cultura, turismo e sostenibilità, senza mai perdere il contatto con la propria identità.

Ed è proprio qui che il viaggio trova il suo senso più autentico: in un luogo dove il futuro nasce dalla tradizione, e la tradizione continua a vivere, trasformandosi, nel futuro.