Quarto albergo in Piemonte per B&b Hotels

Si amplia la rete dell’ospitalità di B&b Hotels Italia con l’apertura di Borgaro Torinese, la quarta struttura in Piemonte della catena alberghiera che dispone di oltre 670 alberghi in Europa.

Situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Torino Caselle, a soli 7 chilometri dalla Reggia di Venaria Reale, a 10 minuti dall’Allianz Stadium, l’hotel dispone di 147 camere non fumatori in tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla e quadrupla, tutte dotate dei comfort necessari per momenti di relax dopo gli impegni di lavoro, un viaggio in aereo o un’intensa giornata alla scoperta della destinazione.

«Completiamo così una crescita e aperture da record nel 2022 – osserva Valerio Duchini, presidente e ad di B&b Hotels Italia – Nonostante un inizio dell’anno segnato dalla pandemia, contiamo l’apertura di nove strutture sul territorio nazionale superando le otto del 2021. Una pipeline serrata, che per il 2023 vede oltre dieci nuove aperture, tra acquisizioni e riconversioni in destinazioni primarie e secondarie, per una clientela sia business che leisure da nord a sud Italia».

Il B&b Hotel Borgaro Torinese vuole proporsi come location ideale anche per il Mice con spazi per meeting aziendali grazie a sale modulabili e attrezzate per ospitare convegni o eventi fino a un massimo di 500 persone.