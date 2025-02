Rcl svela Legend of the Seas: crociere dal 2026

Si chiamerà Legend of the Seas la terza nave della Icon Class di Royal Caribbean e solcherà i mari dall’estate del 2026 iniziando dal Mediterraneo Occidentale con itinerari di sette notti, con partenze da Barcellona, per poi spostarsi nel Mar dei Caraibi in autunno quando, da novembre, salperà tutto l’anno da Fort Lauderdale, in Florida, offrendo crociere di sei notti nei Caraibi occidentali e di otto notti nei Caraibi meridionali, tutte con tappa nell’isola privata Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas.

Nei Caraibi, sono in programma, inoltre, avventure tra scenari da cartolina e attività straordinarie, come lo snorkeling a Oranjestad, ad Aruba; il relax sulle spiagge di Falmouth, in Giamaica; e l’esplorazione di Willemstad, capitale dell’isola di Curaçao.

«Dopo aver festeggiato un anno di record della rivoluzionaria Icon Class e i ricordi indimenticabili creati a bordo dagli ospiti di tutte le età, siamo entusiasti di annunciare il nome della terza nave della Icon Class di Royal Caribbean – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Legend of the Seas rappresenta il prossimo audace passo in questa entusiasmante nuova era di vacanze e il prosieguo dell’eredità della Icon Class, e non vediamo l’ora di far vivere questa straordinaria gamma di esperienze a sempre più famiglie e amanti dell’avventura in Europa, nei Caraibi e oltre».

La nave, attualmente in costruzione a Turku, in Finlandia, offrirà il meglio di ogni tipologia di vacanza e permetterà di vivere altre incredibili esperienze sulla scia di quelle introdotte già da Icon of the Seas e raddoppiate con Star of the Seas, la prossima nave della compagnia che debutterà a Port Canaveral (Orlando), in Florida, ad agosto.

Viaggiatori singoli, amici e famiglie, ad ognuno il suo divertimento grazie a otto quartieri tematici, con oltre 40 opzioni di ristorazione e bar, esperienze adrenaliniche, momenti di relax senza pari e innumerevoli opportunità per creare ricordi indimenticabili, sia insieme che in totale libertà.

A bordo di Legend, gli amanti dell’avventura avranno a disposizione una serie di attrazioni della Icon Class, come l’emozionante Crown’s Edge – in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte caduta nel vuoto da brivido – o il più grande parco acquatico in mare, Category 6. Chi cerca il sole potrà rilassarsi e scegliere tra sette piscine, tra cui la più grande piscina mai costruita su una nave da crociera, il bar swim-up Swim & Tonic e The Hideaway, rifugio per soli adulti con un’infinity pool unica nel suo genere sospesa sull’oceano.

Inoltre, le famiglie di tutte le età potranno trascorrere del piacevole tempo insieme o vivere divertenti avventure a Surfside, il quartiere progettato per chi viaggia con i bambini.

Legend sarà anche la quarta nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Lng) e sarà dotata di sistemi di recupero del calore di scarto, connessione elettrica a terra, e rappresenterà un passo avanti nel percorso di Royal Caribbean Group verso il lancio di una nave da crociera a emissioni zero entro il 2035.

La programmazione di Legend sarà presto disponibile sul sito web di Royal Caribbean, i membri della Crown & Anchor Society avranno un accesso speciale per prenotare prima dell’apertura ufficiale delle vendite di giovedì 20 febbraio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean International