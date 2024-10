Regine dei mari: 7 navi da crociera imperdibili

Stelle regine, principesse. Ecosistemi talmente complessi e raffinati da prendere in prestito appellativi di prestigio da altri “mondi”. Sono le navi da crociera ammiraglie del presente e del futuro, simboli della crescita e dell’innovazione delle flotte.

Iniziamo con un duplice debutto e conseguente espansione di Msc Crociere nel mercato statunitense: il battesimo oltreoceano di Msc World America, il 9 aprile 2025, inaugurerà contemporaneamente il nuovo terminal PortMiami targato Msc, infrastruttura pronta ad accogliere fino a 36.000 persone al giorno. La futura ammiraglia unisce design europeo e comfort americano; sarà alimentata a gnl per ridurre le emissioni. Come la gemella World Europa, ha la poppa a forma di Y che si apre sulla World Esplanade all’aperto. Tra le attrazioni Cliffhanger, prima giostra sospesa sul mare. E, nel segno dell’italianità, a bordo ci sarà l’unico ristorante Eataly disponibile in mare. Prima stagione al via il 12 aprile con itinerari di 7 notti nell’est e nell’ovest dei Caraibi e tappa fissa all’isola privata alle Bahamas Ocean Cay.

Costa Toscana, nave ammiraglia della flotta di Costa Crociere – alimentata a gnl – trascorrerà l’inverno nel Mediterraneo occidentale tra Italia, Francia e Spagna. La nave emblema del Made in Italy salpa con un’importante novità.

Lanciate la scorsa primavera, le Sea Destinations – vere e proprie destinazioni inedite da vivere a bordo dalla prospettiva privilegiata del mare – sono state estese anche alle crociere della stagione invernale. Diventano così a tutti gli effetti un elemento distintivo dell’offerta della compagnia. Durante la navigazione, la nave si fermerà in un preciso punto dell’itinerario da cui vivere esperienze uniche: dalla scoperta della volta celeste con “un mare di stelle” guidata da un ufficiale di bordo, al mondo misterioso delle più straordinarie creature marine con il “cetacei light show”. L’offerta si affianca a quella delle Land Destinations, che esploreranno le destinazioni con guide esperte, consentendo di immergersi nella storia e nei segreti delle città, tra percorsi tradizionali e itinerari fuori dagli schemi.

Si candida a entrare nel firmamento Star of the Seas, la seconda nave di classe Icon della flotta di Royal Caribbean International. Debutterà ad agosto 2025 a Port Canaveral (Florida), mentre la compagnia rinnova la promessa di intrattenimento al top per ospiti di tutte le età. Per il brand di crociere, si tratta del “secondo atto coraggioso di questa nuova ed entusiasmante era di vacanze, introdotta per la prima volta con Icon of the Seas che combina il meglio dei viaggi: dal rifugio sulla spiaggia alla fuga in un resort, fino all’avventura nei parchi a tema”. Tornano a bordo di Star of the Seas gli otto quartieri pensati come destinazioni a sé, con ristoranti e bar, intrattenimento dal vivo e molto altro. La stagione inaugurale proporrà crociere ai Caraibi di 3, 4 e 7 notti che raggiungeranno anche l’isola Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. A rafforzare la qualità delle destinazioni caraibiche contribuirà l’apertura del Royal Beach Club Paradise Island a fine 2025.

Passiamo dalle stelle alla luna. Si chiama proprio così – Norwegian Luna – il nuovo traguardo fissato da Norwegian Cruise Line. Mentre fervono i preparativi per la costruzione di Norwegian Aqua, Norwegian Cruise Line è già pronta a una nuova “creatura”. Che, come il nostro satellite, si specchierà e si rifletterà sul mare grazie allo scafo realizzato dalla street artist Elle in onore di sua maestà la luna, signora delle maree. L’opera, intitolata “The Moon”, è un’esplorazione visiva della profonda connessione dell’umanità con le forze celesti dello spazio, poiché gli esseri umani sono intrinsecamente legati al flusso e riflusso della luna. La nave debutterà a marzo 2026 con crociere di 7 giorni ai Caraibi occidentali e orientali in partenza da Miami. Norwegian Luna sarà la 21a nave della flotta; con una capacità di circa 3.550 ospiti in doppia occupazione, rappresenterà un aumento complessivo del 10% in termini di dimensioni e capacità rispetto alle navi Prima Class, Norwegian Prima e Norwegian Viva.

E poi, non chiamatele navi, ma queens. Per dirla con la storica compagnia di navigazione Cunard – 185 anni di vita – che quest’anno ha battezzato l’ultima arrivata Queen Anne. La 249ª nave del brand e quarta nave dell’attuale flotta, oggi proprietà di Carnival Corporation, fa un salto nel futuro ma si ispira alle unità del passato, di cui conserva a bordo parti di pregio. Arrivata a oltre un decennio di distanza dall’ultima nave, la “regina dei mari” Queen Anne è in grado di accogliere 3.000 passeggeri e resta fedele a quel “cool Britannia” che tanto piace agli italiani. Qualche esempio? Fish&chips nel pub inglese Golden Lion, il rito del tè pomeridiano servito da camerieri in guanti bianchi, lezioni di scherma, pickleball, spettacoli teatrali per rivi- vere l’atmosfera della Londra del West End. Cunard (distribuito in Italia da Gioco Viaggi) è il brand ideale per il crocierista esperto che vuole provare novità. E, per un’esperienza fuori dal comune, la compagnia consiglia la transatlantica su Queen Mary 2, unica ocean liner esistente.

Con Explora Journeys entriamo in un altro segmento. Il marchio lifesyle di lusso della divisione crociere del Gruppo Msc ha di recente battezzato a Civitavecchia Explora II, seconda di sei navi costruite in Italia da Fincantieri che saranno consegnate con cadenza annuale. La nave accoglie circa 900 passeggeri. Obiettivo del brand è ridefinire il concetto di lusso nel settore delle crociere, con un’offerta destinata a viaggiatori più esigenti che hanno sperimentato i migliori resort di lusso sulla terraferma, ma che cercano più valore, più autenticità. Una connessione più profonda con il mondo e con il mare, ovvero quello che la compagnia definisce “Ocean state of mind”. Dopo la stagione inagurale nel Mediterraneo, Explora II – con la gemella Explora I – si sposta ai Caraibi per la stagione invernale. Tra le destinazioni degli itinerari ci sono porti noti e scali meno battuti, come per esempio Gustavia a St. Barts, Oranjestad ad Aruba e St. John’s ad Antigua. E intanto, a Sestri Ponente, il cantiere già lavora alla costruzione di Explora III ed Explora IV.

Chiudiamo con una “principessa” dal nome famoso. L’ultima arrivata in casa Princess Cruises si chiama Sun Princess, come la “telegenica” nave che fu set dell’episodio pilota della celebre serie televisiva Love Boat alla fine degli anni Settanta. Un’operazione che portò nelle case – anche italiane – il mondo dorato delle crociere. Oggi Sun Princess è una nave di nuova generazione, accoglie fino a 4.300 ospiti e propone un’offerta rinnovata di ristorazione e intrattenimento, oltre a lussuose cabine e suite. È la cruise ship più grande mai costruita fino a oggi in Italia; la prima della flotta alimentata a gnl. La tecnologia Ocean Medallion dà un servizio personalizzato tipico delle imbarcazioni più piccole: il medaglione collegato allo smartphone sostituisce la vecchia card; sulla love boat 4.0 l’ospite velocizza le procedure di sicurezza, sblocca l’apertura della cabina, prenota. E all’orizzonte si preannuncia un’altra “stella”: Fincantieri ha varato a fine settembre Star Princess, che entrerà in servizio nel 2025.