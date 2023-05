Relais & Châteaux amplia il portfolio: due new entry in Italia e Giappone

Relais & Châteaux annuncia l’ingresso di due nuovi associati nel suo portfolio, in Italia e in Giappone. L’associazione francese, che conta 580 dimore in tutto il mondo, ha inglobato Pieve Aldina, resort diffuso di charme di prossima apertura sulle colline del Chianti, e The Kitano Hotel Tokyo, hotel di design contemporaneo nella capitale giapponese.

«Sono lieto di dare il benvenuto nella nostra associazione a queste due nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta in Europa e Giappone – commenta Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux – Gli Associati a Relais & Châteaux condividono la passione per l’autenticità e il territorio: ognuno di loro si impegna a sublimare, trasmettere e tutelare il patrimonio culinario, culturale, architettonico e naturale della propria regione».

Pieve Aldina porta a 51 il numero degli associati a Relais & Châteaux in Italia, per un totale di 40 alberghi e 11 ristoranti senza camere. Situata lungo la Chiantigiana, la “strada del vino” che collega Firenze e Siena, è il dodicesimo gioiello del gruppo francese Domaines de Fontenille, già presente in Francia e Spagna e pronto al suo debutto in Italia.

Adiacente al complesso architettonico di Santa Maria Novella, uno dei più importanti esempi di architettura romanica a Firenze del X secolo, Pieve Aldina, con solo 21 camere, sorgerà nell’antica residenza vescovile del XVI e XVII secolo. Per conservare l’identità del luogo, i quattro edifici distribuiti su una superficie di 2000mq e circondati da 40 ettari di oliveti sono stati restaurati sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e mantengono tutti gli elementi tipici dell’architettura toscana. La cucina sarà supervisionata dallo chef Flavio Faedi, avrà un’impronta fortemente toscana e trarrà ispirazione ogni giorno dalle primizie di ortolani e piccoli produttori locali.

«Pieve Aldina nasce come luogo dell’anima – sottolinea il maître de maison di Pieve Aldina, Fabio Serafino – che accoglie e abbraccia l’ospite facendolo sentire parte di qualcosa di grande: una storia centenaria e una natura potente, incontaminata. Quando Frédéric Biousse e Guillame Foucher si innamorarono di questo angolo di Chianti otto anni fa, non avevano dubbi che potesse diventare una nuova destinazione Relais & Châteaux, l’associazione di cui fanno già parte diverse dimore del gruppo».

Dall’altra parte del mondo, a pochi passi dagli splendidi giardini del Palazzo imperiale di Tokyo, esporrà per la prima volta sulla porta la targa con il fleur de lis dell’associazione anche il The Kitano Hotel, nel quartiere di Chiyoda. Con il design contemporaneo delle sue 72 camere, un vivace roof top bar, un centro benessere che coniuga tradizione asiatica e occidentale e un ristorante di sushi tradizionale, è un esempio impeccabile di ospitalità giapponese declinata in chiave cosmopolita e moderna.