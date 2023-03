Rent a car, appello di Aniasa: «Poche auto, prenotate in anticipo»

«Prenotate per tempo l’auto a noleggio». Alla vigilia di Pasqua e con la stagione turistica alle porte, Aniasa, l’associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria, denuncia il perdurare delle difficoltà nell’inserire nuovi veicoli in flotta e invita quanti viaggeranno a prenotare in anticipo.

«Anche quest’anno alla vigilia della stagione turistica che potrebbe fornire una boccata d’ossigeno agli operatori, ancora lontani dai numeri di noleggi del pre pandemia, ci ritroviamo con una flotta assai meno numerosa di quanto ci si potesse attendere – sottolinea Giuseppe Benincasa, direttore generale Aniasa – Lo scorso anno abbiamo inserito nel nostro parco un numero di veicoli pari a quasi la metà di quelli registrati nel 2019: un fenomeno causato da due fattori: la perdurante scarsità di prodotto sul mercato e le politiche commerciali delle case automobilistiche che continuano a privilegiare altri canali di vendita».

«Lo scorso anno – prosegue Benincasa – abbiamo sopperito a questa criticità tenendo i veicoli in flotta oltre la canonica durata di 8-10 mesi, ma quest’anno non è possibile seguire la stessa strada, con vetture che hanno raggiunto ormai una permanenza media in parco di oltre 16 mesi. Per questo oggi gli operatori sono impegnati nella ricerca di nuovi canali di approvvigionamento e stanno volgendo con crescente interesse lo sguardo verso i veicoli dei costruttori cinesi, maggiormente disponibili sul mercato. Un trend in fase di ulteriore consolidamento a causa dell’indecisione sui tempi della transizione energetica, che invece di rafforzare la filiera europea sta registrando un lento ma progressivo allargamento della presenza asiatica».