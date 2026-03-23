Royal Caribbean apre il Beach Club Lelepa nel Pacifico

La compagnia Royal Caribbean fa rotta verso l’Australia e annuncia il debutto del Royal Beach Club Lelepa, la prima destinazione esclusiva della compagnia nel cuore nella nazione insulare di Vanuatu, nell’emisfero sud.

Da ottobre 2027 ad aprile 2028, Anthem of the Seas partirà da Sydney e Voyager of the Seas da Brisbane per vacanze da due a 12 notti che toccheranno l’Australia, il soleggiato Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda, includendo la giornata in spiaggia presso il nuovo Royal Beach Club Lelepa.

Che si tratti di rilassarsi su spiagge baciate dal sole, di passeggiare lungo un sentiero naturalistico panoramico o di fare snorkelingin acque cristalline, Lelepa ha qualcosa da offrire a ogni tipo di ospite. Dieci bar e una proposta all inclusive aspettano i crcoceristi per una giornata perfetta in paradiso.

«In qualità di marchio di vacanze di fiducia in Australia, Royal Caribbean continua ad alzare l’asticella delle migliori vacanze in famiglia con il Royal Beach Club Lelepa, una destinazione unica nell’emisfero sud, ispirata alla bellezza naturale e allo spirito della regione del Pacifico meridionale – ha dichiarato Gavin Smith, vicepresidente e direttore generale per l’Australia e la Nuova Zelanda di Royal Caribbean – Sappiamo che le famiglie australiane, e non solo, amano trascorrere le vacanze nel Pacifico meridionale, e Lelepa porta questa esperienza a un livello superiore con un’offerta che non troveranno in nessun’altra parte del mondo».

Sulle due navi ad attendere gli ospiti tanti giochi ed intrattenimento. Gli amanti dell’adrenalina potranno provare nuove emozioni con il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly, surfare sul simulatore di FlowRider, godersi una vista a 360 gradi sull’oceano dalla capsula di osservazione North Stare sfidarsi nel duello di laser tag Battle for Planet Z.

Ricca e varia l’offerta ristorazione: dall’Izumi, tagli di carne di prima scelta del Chops Grille ai classici italiani del Giovanni’s Table. A bordo anche show straoridinari:su Anthem “We Will Rock You”, vincitore del premio Olivier, mentre Voyager metterà in scena l’acrobatico spettacolo di pattinaggio su ghiaccio “Ice Odyssey”.

ANTHEM OF THE SEAS – DA SYDNEY

La nave di punta della Quantum Class offrirà 24 crociere da tre a 17 notti, con soggiorni di tre notti e vacanze nel Pacifico meridionale, comprese le visite al Royal Beach Club Lelepa.

Le vacanze da nove a 12 notti in Nuova Zelanda porteranno i viaggiatori in destinazioni lontane, come Wellington, Christchurch, Dunedin e Milford Sound, per le famiglie che desiderano scoprire incantevoli panorami, cultura e gastronomia.

In programma anche una crociera natalizia di nove notti nel Pacifico meridionale – con il giorno di Natale al Royal Beach Club Lelepa – e una fuga di Capodanno in Nuova Zelanda, che darà il benvenuto al 2028.

Ma l’attrazione principale della stagione sarà un’avventura transpacifica di 17 notti con partenza da Honolulu. Sostituendo il volo a lungo raggio con un itinerario nel Pacifico, i viaggiatori potranno attraversare l’oceano più grande del mondo prima di arrivare in Australia in un modo davvero emozionante e indimenticabile.

VOYAGER OF THE SEAS – DA BRISBANE

Da ottobre del 2027, Voyager offrirà 29 crociere della durata compresa tra due e 25 notti.

A partire dall’inizio delle vacanze estive nel Queensland, i viaggiatori potranno salpare da Brisbane alla volta di luoghi incantevoli per sette notti nel Pacifico meridionale, visitando il nuovo Royal Beach Club Lelepa, oltre ad alcune delle mete più belle del Pacifico Sud: Noumea, Lifou, Mystery Island, Port Vila e Luganville, includendo fughe natalizie e di Capodanno.

Nel Queensland sono previsti viaggi di quattro notti tra le isole Whitsundays e Airlie Beach, insieme a sei soggiorni brevi.

L’offerta comprende anche un’avventura transpacifica di 25 notti con partenza da Seattle che toccherà anche la Polinesia Francese e le Hawaii prima di arrivare a Brisbane.

QUANTUM OF THE SEAS

La nave tornerà a Singapore nel 2027, inAsia. Da ottobre 2027 a marzo 2028 , saranno proposte vacanze da 3 a 10 notti con partenza da Singapore, navigando verso le spiagge, le città e le culture di Malesia, Thailandia, Vietnam, Hong Kong e Giappone, con la comodità di iniziare e terminare la vacanza in uno degli hub meglio collegati dell’Asia.

Il calendario delle crociere 2027-28 è già disponibile per la prenotazione sul sito web di Royal Caribbean.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean