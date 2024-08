Royal Caribbean, restyling da 100 milioni di dollari per Allure of the Seas

Ad aprile 2025, Royal Caribbean International farà debuttare Allure of the Seas in versione completamente rinnovata per la stagione di crociere in Europa.

La compagnia avvia un restyling da oltre 100 milioni di dollari che aggiungerà esperienze emozionanti con oltre 35 opzioni per mangiare e bere, attività e opportunità per rilassarsi in acqua e in mare, nonché con avventure in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia) e a Roma; a Palma di Maiorca e in altre mete ancora. Si possono già prenotare le crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale con partenza da Barcellona

«Dalle nuove Icon e Utopia of the Seas fino alla trasformazione da oltre 100 milioni di dollari di Allure of the Seas, abbiamo triplicato i modi in cui i viaggiatori possono partire e creare ricordi con Royal Caribbean – ha dichiarato Jay Schneider, chief product innovation officer di Royal Caribbean International – Allure sarà reimmaginata con il meglio di Royal Caribbean e di ciò che i viaggiatori amano. Tra nuovi favoriti dagli ospiti, come il Pesky Parrot tiki bar, ed esperienze che segnano ricordi indelebili, con un incredibile ponte piscina, nonché con una combinazione impareggiabile di emozioni e occasioni per rilassarsi, Allure offrirà ancora di più di tutto ciò che la rende una delle preferite».

Tra il tiki bar The Pesky Parrot, le piscine in stile resort, lo scivolo a secco di 10 piani Ultimate Abyss e molto altro ancora, Royal Caribbean sta preparando vacanze in Europa per ogni tipo di famiglia e viaggiatore.

Ed ecco una serie di novità che saranno presenti a bordo di Allure of the Seas: le piscine in stile resort sono al centro dell’azione sul rinnovato ponte piscine, oltre a una varietà ancora maggiore di posti a sedere e all’ombra tra casitas e lettini anche in piscina; per momenti di relax adults only, il Solarium offrirà nuovi tocchi, oltre al Samba Grill e ai bar dedicati. Arriva The Perfect Storm con le sfide tra gli acquascivoli Cyclone e Typhoon e il SuperCell, scivolo a forma di coppa di champagne. Per bambini e ragazzi c’è Splashaway Bay con scivoli, cannoni ad acqua, fontane, pool e idromassaggi, oltre a due secchi con il doppio dell’acqua per secchiate di freschezza. The Lime & Coconut, il bar a bordo piscina, in due punti, propone i suoi classici e le sue invenzioni, musica dal vivo e good vibes del giorno e della notte. Debutta anche El Loco Fresh, con tacos, burritos e quesadillas a bordo piscina.

E ancora, arriva Pesky Parrot, il tiki bar caraibico serve cocktail a base di frutta preparati con rum, tequila e gin, oltre a bevande ghiacciate e sorprese. Per gli sportivi, c’è Playmakers Sports Bar & Arcade dove tutti possono sedersi al tavolo per seguire le partite in diretta su decine di tv, giocare ai classici arcade e rifocillarsi con piatti e birre ghiacciate. Prima solo su Wonder e Utopia of the Seas, l’hot spot The Mason Jar Southern Restaurant & Bar è il luogo in cui il comfort food del sud incontra l’ospitalità di Royal Caribbean, la musica country dal vivo e molto altro.

Promettono avventure per tutti l’Ultimate Abyss, esperienza con 10 piani di colpi di scena, tra curve paraboliche, luci e suoni; la Royal Escape Room – Apollo 18: Lunar Landing ambientata nel 1973, con gli ospiti che devono cercare indizi e risolvere complessi enigmi per far atterrare l’Apollo 18 sulla Luna prima che scada il tempo; il Laser Tag, con la pista di pattinaggio dello Studio B che si trasforma in un’arena di laser tag fosforescente dove i viaggiatori possono sfidarsi con la Battle for Planet Z; Adventure Ocean dove i bambini possono vivere avventure immersive in un nuovo layout; Social298, trasformazione a 360 gradi degli spazi dedicati ai teenager, con videogiochi, musica, film e tanti modi per rilassarsi con nuovi amici.

Sul fronte alloggi, saranno aggiunte le nuove Ultimate Panoramic Suites che offrono una vista a 200 gradi sul mare.

Le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano, come gli spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, l’arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni’s Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora.

Allure è l’ultima nave di classe Oasis a essere reimmaginata come parte del programma Royal Amplified di Royal Caribbean, inaugurato nel 2018.

La nave sarà protagonista di crociere che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate 2025 prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida. I viaggiatori che desidereranno andare ai tropici possono scegliere vacanze da 6 a 8 notti nei Caraibi orientali e alle Bahamas, e puntare su destinazioni ed esperienze come Perfect Day at CocoCay e il Royal Beach Club Paradise Island a Nassau, alle Bahamas, che aprirà alla fine del 2025.

La foto pubblicata è del Press Center di Royal Caribbean