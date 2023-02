Royal Caribbean riporta i pacchetti volo+crociera in adv

Il piano è riportare i pacchetti volo+crociera direttamente nelle agenzie di viaggi italiane nel giro di otto settimane. Royal Caribbean International rinnova l’attenzione al mercato crocieristico italiano, illustrando i programmi per il 2023 e oltre. Tra i punti chiave, favorire la crescita di mete al di fuori del Mediterraneo.

«Vogliamo riportare l’attenzione sul lungo raggio, visto che gli italiani stanno già rispondendo molto bene sulle crociere in Europa e in partenza dall’Italia – dice Gianni Rotondo, general manager Emea di Royal Caribbean – Stiamo finalizzando un accordo con un consolidatore per il trasporto aereo e nelle prossime settimane vorremmo riportare nelle agenzie di viaggi i pacchetti completi con voli, transfer e crociera, a cominciare dai Caraibi. Oggi lo facciamo con Executive Cruises, il nostro agente in esclusiva per l’Italia, che offre pacchetti completi per Caraibi, Alaska e Sudafrica, ma vogliamo espandere questa attività in tutte le agenzie semplificandola».

E il focus della compagnia di crociera sul mercato nazionale è confermato dalla nomina dello spagnolo Alberto Ortiz come nuovo country manager Italia di Royal Caribbean International. «Sarà lui a coordinare agenzie online e alcuni agenti preferenziali», spiega Rotondo.

Intanto, per l’estate, ci saranno sette navi in Europa, di cui tre in partenza da porti italiani: due da Roma (Civitavecchia), ovvero Symphony of the Seas, di classe Oasis, e Odyssey of the Seas, di classe Quantum; una da Ravenna, Explorer of the Seas, di classe Voyager.

«Quest’ultima, in partenza dal nostro porto esclusivo in Italia, è attualmente oggetto di restyling e tornerà a navigare per la stagione estiva arricchita dalle attrazioni di bordo più recenti della flotta e dai ristoranti caratteristici del brand, per itinerari tra Adriatico e Grecia – aggiunge il gm – Sulle navi in partenza dall’Italia tendiamo a personalizzare il prodotto con personale italiano, circa 300 membri dell’equipaggio, e torneranno gli Italian ambassador a disposizione degli ospiti».

Anche per Royal Caribbean 2023 significa – finalmente – uscita dalla pandemia. «La ripresa c’è e si vede. Già a novembre abbiamo registrato alcune settimane con le prenotazioni migliori di sempre, al +30% rispetto ai record precedenti, e con un ricavo medio per passeggero mai così alto. È una ripresa trainata prevalentemente dagli Stati Uniti – chiarisce – ma a cui stanno contribuendo tutti i mercati. Gennaio ha dato risultati molto positivi e anche l’Italia è tornata in schemi di prenotazione anticipata simili al 2019, finora soprattutto per crociere in Europa».

Se la compagnia non ha tra gli obiettivi quello di diventare leader del mercato Italia, di certo vuole accrescere il suo market share, che negli scorsi anni ha coinvolto 15-20mila passeggeri nazionali. «I prezzi mediamente più alti rispetto ai competitor ci limitano su volumi importanti – afferma – Puntiamo al cliente interessato al contesto internazionale che si vive a bordo e a chi apprezza particolarmente l’offerta di intrattenimento peculiare di Royal e le nostre opzioni per famiglie. Per questo è in corso una doppia promozione: chi prenota entro fine mese può usufruire del pagamento delle sole tasse portuali per il terzo e quarto ospite in cabina, senza limiti di età; a partire da marzo, poi, una nuova promo prevede il biglietto crociera a 99 euro per il terzo e quarto ospite, purché abbiano meno di 18 anni. Infine, abbiamo inserito il parcheggio gratuito per Civitavecchia e Ravenna, per poter raggiungere comodamente in auto il porto di imbarco».

Intanto prosegue la costruzione di Icon of the Seas, prossima nave da crociera più grande del mondo, ed è di recente stata avviata la costruzione di una seconda unità di classe Icon.

La compagnia ha anche dato il via a un nuovo progetto di formazione a livello europeo: un seminario a bordo di Symphony of the Seas durante una minicrociera agli inizi di maggio da Barcellona a Roma. «Ospiteremo circa 450 agenti a livello europeo, di cui almeno 40 italiani. Si tratta di adv che non conoscono proprio il nostro prodotto», conclude Rotondo.