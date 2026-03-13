Royal Jordanian introduce voli extra da Bangkok

Voli extra Bangkok-Amman, in coincidenza con i collegamenti per Milano e Roma. Li ha organizzati Royal Jordanian, che di recente ha modificato la propria policy per sostenere i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni provocate dall’escalation militare nel Golfo.

Questo il programma per i giorni 16 e 17 marzo:

– l’operativo Bangkok-Roma del 16 marzo in coincidenza con il volo per Roma:

16 marzo – RJ5183

Bangkok 23:45-Amman 05:20 (17 marzo)

17 marzo – RJ101

Amman 10:10-Roma Fiumicino 12:35

– l’operativo Bangkok-Milano e Bangkok-Roma del 17 marzo in coincidenza con il volo per Milano e Roma:

17 marzo – RJ5183

Bangkok 23:40- Amman 05:15 (18 marzo)

18 marzo – RJ103

Amman 12:15-Milano Malpensa 15:05

17 marzo – RJ5183

Bangkok 23:40-Amman 05:15 (18 marzo)

18 marzo – RJ101

Amman 14:20-Roma Fiumicino 16:45

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Royal Jordanian