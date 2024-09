Rubrica Fiscale: territorio dell’Unione europea ai fini Iva, Stati membri e altri Spazi europei

Molte agenzie, ci riferiscono, fanno fatica a raccapezzarsi sui territori dell’Unione Europea, degli spazi Schengen, dei pagamenti SEPA e altri ancora, ai fini dell’applicazione dell’Iva sui viaggi, della libera circolazione delle persone, dei pagamenti bancari e altri aspetti che interessano il viaggiatore. Anche perché, ci dicono, trovano sui vari siti internet, anche “blasonati”, informazioni discordanti.

Digitando alcune parole-chiave sul motore di ricerca abbiamo anche noi potuto constatare che, in effetti, ne escono di tutti i colori. È la conferma che internet è tutto e il contrario di tutto, come ben sanno gli agenti di viaggi quotidianamente alle prese con i clienti della tipologia “ho visto su internet…”.

Sicuramente Il territorio dell’Unione Europea ai fini Iva costituisce una informazione di fondamentale importanza al fine di individuare la destinazione fiscale di un servizio turistico o di un pacchetto turistico, da cui dipende la classificazione Iva dell’operazione; ma anche le informazioni sugli altri spazi territoriali sono importanti per un agente di viaggi. Tuttavia la loro individuazione non è sempre immediata, anche a causa del sovrapporsi, sul continente europeo, di differenti entità sovranazionali e di ulteriori accordi bilaterali complessi e in costante evoluzione e questo spiega anche la difficoltà di trovare fonti aggiornate ed attendibili.

Elenchiamo in sintesi di seguito le principali entità ed accordi sovranazionali attualmente vigenti in Europa ed aventi riflessi sugli scambi economici e finanziari.

Unione Europea. Il territorio politico dell’UE è costituito dai 27 Stati raffigurati in verde nella mappa in testa a questa pagina. Da notare che alcuni Stati possiedono anche alcuni territori d’Oltremare al di fuori del continente europeo, ciascuno con una specifica regolamentazione.

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). Organizzazione interstatale volta a promuovere il libero scambio e l’integrazione economica tra i quattro Stati membrii: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Spazio Economico Europeo (SEE). Raggruppa i 27 Stati dell’Unione Europea più tre Stati membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, quindi non la Svizzera) in un unico mercato soggetto alle stesse regole.

Spazio o area Schengen. Zona europea di libera circolazione delle persone senza controlli alle frontiere interne. Attualmente comprende 29 Stati: 25 Stati dell’UE (esclusi Irlanda e Cipro) più i 4 Stati dell’Associazione Europea di Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Svizzera). L’Irlanda non partecipa all’area Schengen in quanto ha scelto di mantenere la libera circolazione con l’Irlanda del Nord (UK, quindi Stato extra UE). Cipro non possiede i requisiti di adesione per mancanza del controllo su tutto il territorio dell’isola (il territorio di Cipro del Nord è extra UE).

Pagamenti in area SEPA. La Single Euro Payments Area è l’area unica in cui, di principio, si possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi. Ne fanno parte gli Stati UE che utilizzano l’euro; gli Stati UE che non usano l’euro sul loro territorio, ma che accettano transazioni in euro; gli Stati dello Spazio Economico Europeo ed altri (Principato di Monaco, Svizzera, ecc.). La vostra banca vi informerà al momento dell’operazione su quali sono le Banche estere che aderiscono all’area SEPA.

Territorio doganale dell’Unione Europea. Si riferisce alla circolazione delle merci ed ha sue proprie specifiche regole, solo in parte coincidenti con quelle dell’Iva.

Territorio dell’Unione Europea (in passato “Comunità”) ai fini Iva. Comprende il territorio politico dei 27 Stati membri dell’UE, ma con varie eccezioni in aggiunta e in diminuzione… (per proseguire: www.advmanager.org oppure se sei un’agenzia associata Assoviaggi Confesercenti clicca qui.

