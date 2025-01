Russia, allerta Easa: “Non volate sul Paese”

Esteso e alzato il livello di allerta per lo spazio aereo russo fino al 31 luglio. L’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha diffuso in tal senso un bollettino sulle zone coinvolte nel conflitto russo-ucraino, rivolto alle compagnie. L’alert – che aggiorna ed estende la delibera precedente, che definiva lo spazio aereo indicato come “zona di conflitto attivo” – è stato diramato dopo quanto accaduto al volo di Azerbaijan Airlines: lo scorso dicembre l’Embraer 190 sarebbe stato colpito dalla contraerea russa deviando dalla sua rotta (da Baku a Grozny) e finendo per schiantarsi in Kazakistan nel tentativo di effettuare un atterraggio d’emergenza.

L’Easa parla di “rischi elevati” per gli aerei civili che sorvolano la Russia da San Pietroburgo a Mosca, da Rostov a Samara e a Yekaterinburg e consiglia ai vettori di non operare all’interno dello spazio aereo interessato, situato a ovest dei 60 gradi di longitudine est, indipendentemente dal livello di volo. La raccomandazione vale anche per i vettori esteri che hanno ricevuto il nulla osta di sicurezza dell’Easa ed è suscettibile di modifica in corso d’opera, in caso di nuova valutazione della sicurezza.

“Gli operatori aerei – scrive l’Agenzia – devono monitorare attentamente gli sviluppi dello spazio aereo e seguire tutte le pubblicazioni aeronautiche disponibili emesse dalla Federazione Russa, comprese le informazioni condivise attraverso la piattaforma europea relative alle zone di guerra, insieme alle indicazioni o alle direttive delle autorità nazionali”.

L’Easa, insieme alla Commissione europea, assicura che continuerà a vigilare sugli eventuali rischi che gli operatori Ue e di Paesi terzi potrebbero affrontare sui voli da o verso l’Unione europea. Attualmente nessun vettore europeo sorvola, decolla o atterra nello spazio aereo della Federazione Russa, anche se alcune compagnie extra Ue continuano a farlo, nonostante i rischi legati alla guerra.

Dura replica dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsiya, che ha definito il bollettino dell’Easa come una “continuazione della politica sanzionatoria“. Secondo un rappresentante di Rosaviatsiya, in sostanza, le raccomandazioni dell’Easa punterebbero a una riduzione dei voli in transito attraverso la Federazione Russa da parte delle compagnie aeree cinesi per «riconquistare il vantaggio competitivo perso» da quelle europee. Negli scorsi mesi molti vettori dell’Unione avevano sollecitato un intervento di Bruxelles.