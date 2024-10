Ryanair, addio ai banchi check-in da maggio

Ryanair potrebbe dire addio ai banchi check-in in aeroporto: la compagnia low cost starebbe pensando ad eliminare la procedura in loco, spingendo quindi i suoi passeggeri a ottenere la carta d’imbarco solo via web o tramite l’app su smartphone.

Intanto, è stato lo stesso ceo Michael O’Leary ad annunciare il progetto di abbandonare il boarding pass cartaceo da ritirare in aeroporto, parlandone nel corso di una conferenza stampa a Dublino, come hanno riportato diversi organi di stampa. La data indicativa sarebbe il 1º maggio 2025: per allora, sostiene il manager, tutte le operazioni verranno effettuate in digitale.

E già attualmente sarebbero circa il 60% i passeggeri Ryanair che utilizzano l’app e O’Leary si attende che questa quota possa arrivare all’80% entro la fine dell’anno, per arrivare addirittura dunque al 100% nella primavera.

La svolta paperless potrebbe poi quindi portare con sè anche l’eliminazione dei banchi check-in in aeroporto. E la mossa porterebbe all’addio alla fee di 55 euro che viene attualmente applicata a chi fa il check-in direttamente in aeroporto e non online, così che, spiega il ceo, nessuno sarebbe più costretto a pagare per farsi stampare la carta d’imbarco presso lo scalo. Non ci sono stati ulteriori dettagli e commenti al proposito, non resta dunque che attendere per capire se la dichiarazione dell’istrionico O’Leary rimarrà una boutade o diventerà realtà.