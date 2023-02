Ryanair potenzia l’operativo da Torino per l’estate

Con quattro nuove rotte per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius, e l’aumento delle frequenze per Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia, Ryanair lancia il più grande operativo da Torino per l’estate. Una crescita che porta a 310 i voli settimanali dallo scalo torinese, supportata da un investimento di 200 milioni di dollari e da una promozione speciale per viaggiare da aprile a ottobre.

«Con il lancio di questo operativo per la summer, colleghiamo ora Torino con 16 paesi per un totale di 35 rotte e puntiamo a totalizzare 2,5 milioni di passeggeri da questo aeroporto per l’anno fiscale 2024 – ha dichiarato Eddie Wilson, ceo di Ryanair – Ryanair si conferma la compagnia numero uno in Italia con 56 milioni di passeggeri per anno, ma anche quella che ha recuperato meglio nel post pandemia. Con 95 aerei basati e l’entrata in servizio di 22 nuovi B-737 “Gamechanger”, più altri 132 nuovi aeromobili in arrivo nei prossimi anni, puntiamo a incrementare ulteriormente il traffico a livello europeo fino a 225 milioni di passeggeri l’anno entro il 2026».

La compagnia irlandese conferma quindi l’impegno a favore della crescita del turismo da e per Torino, contribuendo all’economia regionale con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati dall’apertura della base nel 2021. Viene quindi rinnovato per il secondo anno anche l’accordo con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio piemontese nei mercati esteri.

Manifesta la sua soddisfazione Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport: «Oltre ai voli per Stoccolma e Vilnius, che sono un proseguimento della stagione invernale e hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti come la Svezia e la Lituania, siamo molto felici anche delle novità di Porto, in Portogallo, e di Alicante, in Spagna, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno ad accrescerne ulteriormente l’attrattività».

Nel rimarcare l’impegno di Ryanair nel volere trasformare il turismo in Italia, Eddie Wilson ha sottolineato la contrarietà da parte della compagnia all’addizionale municipale, di cui chiede la rimozione, considerata «una tassa inutile che danneggia i passeggeri, il traffico e il turismo. L’Italia è l’unico Stato europeo che la applica e questo è uno svantaggio. Al nuovo Governo chiediamo tasse ambientali eque che devono includere lungo raggio e voli connessione e premiare compagnie aeree ecologiche come Ryanair».