Ryanair presenta i voli estivi da Pescara: c’è anche Catania

Ryanair ha annunciato il nuovo operativo estivo nell’Aeroporto d’Abruzzo, a Pescara, con 15 rotte inclusa una una nuova per Catania, nonché maggiori frequenze su mete popolari come Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze.

L’operativo di Ryanair su Pescara per la prossima summer offrirà oltre 115 voli settimanali, per una crescita del 45% sul pre-Covid.

Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia, ha dichiarato: «Ryanair è lieta di annunciare il più grande operativo di sempre su Pescara per l’estate 2023, offrendo ai passeggeri ancora più scelta per le loro vacanze estive».

Vittorio Catone, presidente Saga, che gestisce lo scalo abruzzese, ha commentato: «Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair, un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo d’Abruzzo. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715 mila passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire da Pescara, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming nella nostra regione”.