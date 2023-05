Sandals inaugura il Dunn’s River Resort in Giamaica

Sandals Resorts International ha inaugurato il suo 17° resort: si tratta del nuovissimo Dunn’s River in Giamaica.

Situato su uno splendido tratto di spiaggia di sabbia bianca, il lussuoso resort all inclusive è di ultimissima generazione e dispone di 260 camere. «La località di Ocho Rios è stata protagonista di alcuni dei momenti più importanti della mia famiglia e, in particolar modo, lungo questa spiaggia è cresciuto mio padre che ha trasformato un sogno, forse un tempo inimmaginabile, in uno dei brand alberghieri più famosi al mondo», ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International.

Tra i “Sandals First” del resort, le Tufa Terrace SkyPool Butler Suites, le prime in Giamaica caratterizzate da piscine a sfioro con balcone con bordo in vetro e vista sull’oceano, per un effetto a cascata infinita sul Mar dei Caraibi.

Gli ospiti che opteranno per le Coyaba Sky Swim-Up Rondoval Butler Suites con piscine private scopriranno che le iconiche ville circolari indipendenti del brand sono state completamente reinventate, con ampi tetti open air per prendere il sole o ammirare le stelle di Ocho Rios.

Le Mammee Bay Beachfront Butler Suites dispongono di ampi balconi che si affacciano sull’oceano con vista al tramonto, mentre le Travertine Beachfront Club Level Rooms prendono il nome dai noti gradini di pietra calcarea naturale delle Dunn’s River Falls.

Sono 12 i concept culinari e diverse le experience da vivere, tra golf, rafting e immersioni.