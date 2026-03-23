Sardegna, al via il 29 marzo la nuova continuità territoriale

Inoltre, rispetto alla vecchia continuità, l’agevolazione per bambini e ragazzi non residenti è stata estesa da 12 a 14 anni d’età e sono state introdotte nuove categorie di utenza: quella dei residenti fuori dalla Sardegna che abbiano rapporti di parentela di primo grado (genitori e figli; fratelli e sorelle), di secondo grado (nonni e nipoti figli dei figli) o di terzo grado (zii e nipoti; bisnonni e bisnipoti) con soggetti residenti in Sardegna; chi usufruisce di congedo straordinario ai sensi della legge 104/92 per assistere un parente residente in Sardegna e chi svolge il ruolo di tutore nei confronti di una persona residente in Sardegna. Tutte queste categorie pagheranno una tariffa maggiorata solo del 30% rispetto a quella applicata ai residenti.

A margine della conferenza, la presidente Todde è intervenuta anche sul tema dell’integrazione del sistema aeroportuale sardo chiarendo che non si tratta di una privatizzazione, ma dell’allestimento di una rete aeroportuale, cioè di un soggetto regolato, riconosciuto dal ministero, con regole precise. Due aeroporti sardi sono già, di fatto, in mani private per cui si vuole soltanto governare la connettività aerea nell’interesse della Sardegna.

La presidente ha spiegato che «la logica della rete è importante perché consente di avere maggiore massa critica nei confronti dei vettori, di negoziare meglio, di coordinare in modo più efficiente slot, arrivi e partenze. La Regione si è mossa per garantire che le porte di ingresso e di uscita della Sardegna restassero dentro una cornice utile al territorio. Per questo abbiamo ottenuto alcuni paletti chiari: la sede della società che gestirà l’integrazione non potrà essere spostata fuori dalla Sardegna. Gli investimenti dovranno produrre vantaggi per il territorio. Le risorse pubbliche non potranno essere usate per fini impropri. E abbiamo chiesto che tutti i passaggi con Corte dei Conti, Enac e ministero siano condivisi e concordati».