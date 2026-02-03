Saudia, 37 milioni di passeggeri in un anno

03 Febbraio 11:49 2026

Sono stati circa 37 milioni i passeggeri che hanno volato con Saudia, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, nel corso del 2025, con un aumentodel 6% rispetto al 2024.

Sempre nel corso dell’anno 2025, Saudia ha operato oltre 203.900 voli di linea e supplementari, con un aumento del 4,7%, mentre il totale delle ore di volo ha raggiunto circa 597mila, con un aumento del 2,5%.

La compagnia ha inoltre registrato una crescita nel traffico di transito intercontinentale attraverso gli aeroporti del Regno, con 3,2 milioni di passeggeri in transito, un aumento dell’8,4%, risultati sostenuti da una pianificazione operativa su tutto l’arco dell’anno, comprese le stagioni di punta, progettata per soddisfare in modo efficiente la crescente domanda.

Ibrahim Al-Omar, direttore generale del Gruppo Saudia, ha dichiarato: «La nostra crescita sostenuta anno dopo anno nel numero di passeggeri trasportati, pur mantenendo l’efficienza operativa e la puntualità, riflette gli sforzi integrati dei nostri team nella pianificazione e nelle operazioni. Questa performance è in linea con gli obiettivi della strategia aeronautica Saudita e rafforza il nostro ruolo nel portare il mondo nel Regno. La crescita continua delle nostre prestazioni operative sostiene la nostra capacità di collegare i visitatori ai principali eventi turistici, di intrattenimento e sportivi, oltre alle stagioni dell’Hajj e dell’Umrah».

Nei piani del Regno, arrivare ad accogliere 330 milioni di viaggiatori collegando l’Arabia Saudita a oltre 250 destinazioni globali entro il 2030.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Gruppo Saudia
