Scioperi dei trasporti: il calendario di dicembre

Dallo sciopero generale di fine novembre a un dicembre che si preannuncia piuttosto “caldo“, tra disagi e – c’è da giurarci – altre polemiche. Il settore dei trasporti resta nell’occhio del ciclone per nuove agitazioni e, calendario alla mano, il circoletto rosso va messo attorno al 13 dicembre.

Prologo il 9 dicembre con uno sciopero di 24 ore del personale di aziende che operano nel trasporto merci su gomma. Proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, coprirà l’intero turno di lavoro fino al 10 dicembre.

Come detto, il 13 sarà la giornata più complicata per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall’Usb: stop a settori pubblici e privati, a eccezione del trasporto aereo. Per il comparto ferroviario lo stop sarà di 24 ore, dalle 21 del 12 dicembre alle 20:59 del giorno successivo. Il trasporto pubblico locale resterà fermo 24 ore, con modalità diverse su base territoriale. Taxi fermi dalle 00:01 alle 23:59, trasporto marittimo out 24 ore per le isole minori, mentre per le isole maggiori lo stop inizierà un’ora prima delle partenze.

E non finisce mica qui. Due giorni più tardi, il 15, spunta il comparto aereo: sono numerosi gli scioperi proclamati da diverse sigle sindacali e per varie categorie di lavoratori del settore. Personale Enav, operatori dell’Acc di Milano Linate, Malpensa, aeroporti di Catania e Parma resteranno fermi per 4 ore, dalle 13 alle 17. Per il personale Techno Sky l’agitazione durerà 24 ore a livello nazionale, con adesioni specifiche per le aree di Milano, Bari-Brindisi e altri siti strategici. Stop del personale Aviation Services a Catania per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Qui, nel dettaglio, l’elenco degli scioperi stilato dal Mit.

Il menù, per ora, è questo, anche perché poi scattano le feste. Mai dire mai, però, visto che il clima tra governo e sindacati non è esattamente dei migliori, dopo la precettazione ordinata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha ridotto a 4 ore lo sciopero generale di Cgil e Uil. Così il vicepremier ha già avvertito le sigle: «Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini».

E buon Natale. Forse.