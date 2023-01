Sea Prime, i voli privati crescono del 20%

Oltre 32.600 movimenti e un incremento del 20% rispetto al 2021. Sea Prime, che gestisce l’omonimo aeroporto dei voli privati di Milano Linate, stila in una nota il bilancio del 2022, che segna anche un +33% in confronto al 2019. Si tratta di cifre superiori alla crescita media europea dei voli privati, che si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente.

L’aeroporto di Milano Linate Prime da quest’anno è il primo scalo di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori il combustibile Eni Biojet, il Saf (Sustainable Aviation Fuel) miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti. L’operazione costituisce un passo importante nel processo di decarbonizzazione.

«Questo nuovo traguardo per Sea Prime – nota l’amministratore delegato di Sea Prime, Chiara Dorigotti – rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l’utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l’investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime».