Settembre, le dieci idee di viaggio di Civitatis

Se finora siete rimasti a guardare gli altri che partivano per le ferie, poco male. In fin dei conti è stato il peggior agosto degli ultimi 10 anni a livello di partenze e settembre – suggerisce Civitatis – è il momento giusto per una vacanza a prezzi accessibili e con temperature godibili senza Caronte.

La piattaforma online, così, ha indicato la Top 10 delle migliori mete per viaggiare nel prossimo mese, tra spiagge incantate, siti archeologici Patrimonio dell’Umanità e trekking immersi nella natura.

1 – NAPOLI, COSTIERA E TEMPLI UNESCO

Il punto di partenza non può che essere Napoli, tra un giro a Palazzo Reale, Castello dell’Ovo e il teatro San Carlo. E la pizza, ovviamente. Disponibili visite guidate di ogni tipo. Si può prenotare un’escursione sulla meravigliosa Costiera Amalfitana, regione Patrimonio dell’Umanità, un giro in barca intorno a Capri, o acquistare i biglietti del treno per Pompei per visitare uno dei siti archeologici più famosi del mondo.

2 – SALENTO, OLTRE ALLE SPIAGGE C’È DI PIÙ

Per chi non ama le folle, settembre è il momento ideale per visitare il Salento e godersi il sole sulla spiaggia. Tra un tuffo e l’altro vale la pena concedersi un tour gastronomico a Lecce, tra mosaici bizantini, fiordi a picco sullo Ionio e punti panoramici suggestivi.

3 – SCOZIA, TRA CASTELLI E LUOGHI MAGICI

Dopo un’estate infuocata la Scozia è la destinazione perfetta: può regalare giornate imprevedibili, ma la bellezza dei colori in questo periodo dell’anno è straordinaria. E poi la magia delle Highlands o Lochness e il tour di Harry Potter e dei castelli. Senza trascurare il tour del whisky di Glasgow.

4 – ASTURIE, UN PARADISO NATURALE IN SPAGNA

Le Asturie sono conosciute come “paradiso naturale”, circondate da montagne verdissime a picco sul mare. A settembre qui si tengono diverse feste locali, come i San Mateo di Oviedo. Consigliato il tour della costa di Lastres.

5 – MALTA, CAVALIERI E FORTEZZE

L’arcipelago di Malta è una meta molto frequentata anche a settembre, le temperature sono gradevoli per tuffarsi nelle splendide acque di Gozo e Comino. Vale la pena un tour delle Tre Città di Malta.

6 – LA PALMA, VULCANI ATTIVI E PUNTI PANORAMICI

La Palma è una delle isole dell’arcipelago delle Canarie, al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Tra tutte le Canarie è forse quella meno conosciuta, ma non per questo meno affascinante. È infatti rinomata per i suoi paesaggi, che includono foreste lussureggianti, vulcani e spettacolari scogliere. Il Parco nazionale della Caldera de Taburiente è uno dei principali punti di interesse, ideale per il trekking.

7 – EGITTO, FRA STORIA E MAR ROSSO

Stagione perfetta per esplorare il tempio di Luxor, le Piramidi di Giza e il Museo del Cairo con un tour di 8 giorni dell’Egitto, inclusi pasti e trasporto. Oppure scegliere il Mar Rosso, facendo snorkeling al Parco nazionale di Ras Muhammad e prenotando un’escursione all’Orange Bay da Hurghada.

8 – ZANZIBAR, MARE CRISTALLINO E ANIMALI ESOTICI

Quest’arcipelago al largo della Tanzania, in Indonesia, vanta spiagge di sabbia bianca bagnate da un mare cristallino. In questo periodo dell’anno ci sono meno turisti e il clima è anche più mite. Zanzibar è la meta ideale per tutti gli amanti degli sport acquatici.

9 – SUDAFRICA, NATURA E SPORT ESTREMI

Meta ideale per gli amanti della natura e gli appassionati di storia. Da non perdere Cape Town e le sue riserve naturali, in cui avvistare i big five africani: consigliato un safari al Pilanesberg national park. Altri suggerimenti? Sorvolare Cape Town in parapendio.

10 – SRI LANKA, SAFARI E SNORKELING

A settembre l’ideale è scoprire la costa orientale dello Sri Lanka. Trincomalee, è la località l’ideale per le immersioni. Nell’entroterra si possono ammirare i resti archeologici di Sigiriya, famosi per la Porta dei leoni. Da qui partono anche diversi safari, come quello al Parco nazionale di Minneriya.