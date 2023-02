Shiruq partecipa a Bit 2023 e raddoppia l’offerta

Il t.o. milanese Shiruq scalda i motori in vista di Bit 2023 (l’operatore è al Pad.4 Stand A100) e preannuncia novità di prodotto e di marketing.

«Shiruq continua a crescere: all’edizione 2023 di Bit ci presentiamo con un portfolio di oltre 70 proposte di viaggio, esattamente il doppio rispetto al catalogo dello scorso anno – annuncia Elena Valdata, titolare e gm del t.o. – Abbiamo moltissime novità da comunicare, a livello di prodotto e a livello di marketing. Sarà per noi un’edizione molto dinamica, a partire dal talk Mindfulness on the road di domenica 12 febbraio».

Shiruq sarà infatti protagonista, con il mindfulness trainer Jack Jaselli e con l’archeologo, product manager e tour leader Alessandro Fumagalli del talk dedicato ai viaggi di Mindfulness in Estonia, Isola di Andros (Grecia), Sudan, Algeria e Oman. L’incontro si terrà nella Mice Arena al padiglione 4, domenica 12 febbraio alle 15.

Nuove destinazioni e nuovi itinerari. «L’offerta di Shiruq è in continua evoluzione ed espansione – afferma la direttrice Francesca Lorusso – E proprio alla Bit presenteremo interessanti novità, come i nuovi viaggi in Egitto, Sud Sudan, Senegal, Tunisia, Turchia, Estonia e molti altri. L’offerta Stati Uniti si arricchisce del viaggio in Idaho e Montana, e per la prima volta Shiruq si spinge in Asia, con proposte in Uzbekistan e Thailandia. Nei prossimi mesi amplieremo il catalogo, dando la precedenza a sud-est asiatico e subcontinente indiano».

Il 2023 dà il via a un brillante dialogo con VisitEstonia, «che ci vedrà impegnati congiuntamente in più attività, al fine di promuovere la destinazione oltre i luoghi comuni. Anche la vincente sinergia, già avviata l’anno scorso, con VisitMalta ci vedrà co-protagonisti di molteplici azioni di promozione – conclude Luca Argelà, responsabile commerciale – Proseguono, e si moltiplicano, gli investimenti relativi alla nostra presenza commerciale su territorio nazionale; a poco a poco ci stiamo spingendo verso centro e sud Italia, con iniziative di formazione dedicate al trade».