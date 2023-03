Shiruq raddoppia, Rubbi: «72 viaggi ad alta creatività»

Sono ben 72 le proposte che quest’anno Shiruq Viaggi ha preparato per una programmazione ad alto tasso di creatività, con un mix di cultura ed esperienze uniche.

Come tiene a evidenziare Valentina Rubbi, marketing e communication manager, «rispetto alle 35 proposte dello scorso anno, abbiamo più che raddoppiato i nostri programmi di viaggio, che per la stagione 2023 comprendono, oltre al Sudan, Egitto e Turchia, idee di viaggio in Algeria, Senegal, Estonia, Malta. E poi la grande novità dell’Asia con Uzbekistan e Thailandia sulle quali abbiamo lavorato molto e saranno l’avvio di una ulteriore estensione delle nostre proposte di viaggio, perché molto presto intendiamo programmare l’India e altri paesi dell’area “Istan”».

In particolare sull’Uzbekistan, prosegue Rubbi, «abbiamo ideato un tour che oltre a tutti gli highlight del paese, contiene una “chicca”, vale a dire la visita al Museo di Nukus, definito dagli esperti il “Louvre” uzbeko con una delle più vaste collezioni di arte sovietica. E anche la Thailandia è stata pensata e programmata a modo nostro, e quindi oltre alle più classiche tappe, in questo viaggio ci spingiamo a ovest, fino alla Birmania, con esperienze molto “local”, esaltando aspetti culturali ed esperenziali con i popoli delle colline. A conti fatti altri due viaggi con un profondo focus culturale. Come quasi sempre accade assicuriamo la presenza di un accompagnatore per tutti i gruppi da 6 partecipanti, mentre per gruppi con numero inferiore garantiamo comunque una guida locale parlante italiano. Nel nostro sito si possono consultare altre informazioni dettagliate, utili anche agli agenti di viaggi, tenendo conto che proponiamo tour con date di gruppo ma anche offerte tailor made, perché questa è un po’ la cifra del nostro stile nell’organizzare».

Per la stagione 2023 c’è poi un’ampia scelta sull’Estonia: «Anche in questo caso abbiamo studiato con tour di gruppo e inserito il paese nella linea di “Viaggi Mindfulness”, presentati con successo alla recente Bit di Milano, che comprendono anche proposte nell’isola greca di Andros, Algeria, Sudan e Oman. E grazie alla partnership con Visit Estonia e saremo presenti in un evento a Milano il 28 marzo dove presenteremo la nostra offerta sul Paese, affiancando la B2B marketing manager Cristiina Kalisainen, con la quale stiamo dialogando da molto tempo per una promozione congiunta, che si tradurrà anche in un webinar per le adv previsto ad aprile».

Anche in questo caso, per Shiruq Viaggi sarà l’inizio di un piano di sviluppo, in termini di programmazione perché, come osserva Rubbi «Intendiamo dedicare a ogni singolo Paese baltico una proposta culturale-naturalistica, studiando itinerari ad alto contenuto esperenziale, vedi ad esempio parentesi di soft trekking e altri momenti particolari».

Forte attenzione anche per la rete agenziale che l’operatore intende ampliare da nord a centro sud, grazie anche alle visite in adv del centro e sud Italia che verranno effettuate dal responsabile commerciale, Luca Argelà. Il tutto senza tralasciare i momenti formativi, come tiene a sottolineare: «In particolare, all’interno della programmazione Shiruq per il Sudan, essendo dmc, continueremo a produrre contenuti formativi con webinar e intendiamo anche organizzare in autunno un educational per le adv partner».

Un’altra destinazione che l’operatore intende spingere molto con attività di formazione sarà l’Algeria: «Per questo bellissimo paese del nord Africa abbiamo previsto tre diversi viaggi; e quindi, oltre al tradizionale tour nel deserto, proponiamo l’area nord, quella archeologica. Poi a giugno torneremo nel centro Italia con un roadshow insieme a Visit Malta, a Roma, pensato soprattutto come evento di formazione per le adv».

A completare la ricca programmazione 2023 di Shiruq, l’offerta Stati Uniti con la proposta di viaggio in Idaho e Montana, sempre con una particolare attenzione agli aspetti naturalistici di questi due stati.