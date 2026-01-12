Sicilia, il family resort Acacia di Cefalù entra in Mangia’s

New entry in Sicilia per il Gruppo Mangia’s. La collection si arricchisce con la presa in gestione del family resort Acacia, situato sulla costa tirrenica a circa 15 km da Cefalù. Ben collegata con gli aeroporti di Palermo e Catania, è una struttura a 4 stelle pensata per le famiglie e per il Mice, che coniuga i valori dell’ospitalità italiana con i plus di itinerari naturalistici e culturali, commercializzata con formula all inclusive e pet friendly, con servizi dedicati agli ospiti che viaggiano con animali.

L’Acacia Resort gode di accesso diretto al mare e di una spiaggia privata, in una posizione ideale per esplorare il territorio. Si tratta di un nuovo ingresso «in piena sinergia con i resort di Pollina e di Himera, che insieme costituiscono un vero e proprio ecosistema nei dintorni di Cefalù e lungo la costa settentrionale dell’isola, che ci consente di affermarci come primo operatore alberghiero dell’area», spiega Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Group, che individua per il 2026 «un percorso di crescita solido e strutturato che ci porterà a superare le 4.000 camere complessive».

Immerso nel verde, tra palme e giardini rigogliosi, Acacia Resort offre ampi spazi all’aperto e una proposta di soggiorno orientata al relax, al benessere e alle attività sportive, oltre a rafforzare la componente congressuale. Conta 251 camere di diverse tipologie – dalle Standard e Superior fino alle soluzioni Deluxe, oltre alle Family Room – e il suo cuore è una grande piscina centrale, scenografica a poca distanza dal mare, a cui si affianca una piscina panoramica sul rooftop, parte integrante del percorso Spa e benessere, che si sviluppa tra sauna e bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, vasca riscaldata con nuoto controcorrente, percorso Kneipp nel verde, aree solarium e trattamenti indoor e outdoor, anche in spazi dedicati nella natura, per un’idea di rigenerazione profondamente mediterranea.

La proposta sportiva del resort comprende un campo da tennis polivalente, un campo da calcio a 5 in erba, beach volley, minigolf, aree fitness indoor e outdoor, oltre a un programma quotidiano di attività sportive.

Le serate si accendono con intrattenimento per tutte le età, tra musica dal vivo e momenti conviviali, mentre per i più piccoli sono pensate attività creative, laboratori ed esplorazioni nella natura nella stagione estiva.

La componente Mice, come si diceva, rappresenta un ulteriore punto di forza del resort: il centro congressi dispone di quattro sale modulari e attrezzate – con capienze fino a 410 persone – e di un’ulteriore area meeting dedicata.

A completare la proposta, il resort rappresenta una base ideale per escursioni e itinerari sul territorio, da Cefalù a Palermo e Monreale, dal Parco delle Madonie alle Isole Eolie.