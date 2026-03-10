Sicurezza, Iata: incidenti ai minimi, ma più vittime

Il rapporto sulla sicurezza 2025, recentemente pubblicato dall’International Air Transport Association (Iata), traccia un quadro complesso per i viaggiatori aerei: volare rimane eccezionalmente sicuro rispetto agli standard storici, eppure, nel 2025, il numero di morti è aumentato drasticamente, sollevando interrogativi sulla gestione del rischio, con il traffico globale che ha superato i livelli pre pandemici.

Secondo i dati pubblicati con il rapporto sulla sicurezza 2025, le compagnie aeree hanno registrato 394 morti, un forte aumento rispetto ai 244 dell’anno precedente e circa il doppio della media quinquennale di 198. Allo stesso tempo, il tasso complessivo di incidenti è rimasto vicino ai minimi storici, con quasi 40 milioni di voli operati in tutto il mondo.

Il rapporto annuale sulla sicurezza mostra che nel 2025 si sono verificati otto incidenti mortali nel trasporto aereo, un aumento rispetto ai sette incidenti mortali del 2024 e anche superiore alla media quinquennale di sei incidenti mortali all’anno.

Molti ricorderanno gli incidenti aerei di alto profilo avvenuti nel 2025, come la tragica collisione in volo a Washington D.C., che ha causato decine di morti. Un altro incidente degno di nota dell’anno scorso è stato il ribaltamento di un aereo Delta dopo l’atterraggio su una pista innevata a Toronto, che ha causato diversi feriti gravi.

Il tasso di incidenti è leggermente migliorato, lo scorso anno, rispetto al 2024. Il tasso di incidenti totali per il 2025 è stato di 1,32 per milione di voli (ovvero un incidente ogni 759.646 voli), un dato migliore rispetto al tasso del 2024 di 1,42 incidenti per milione di voli. Tuttavia, ha comunque superato il tasso medio quinquennale di 1,27.

Nel 2025, si sono verificati un totale di 51 incidenti su 38,7 milioni di voli. Si tratta di un miglioramento rispetto ai 54 incidenti su 37,9 milioni di voli del 2024, ma superiore alla media quinquennale di 44 incidenti. Gli incidenti più comuni nel 2025 sono stati tail strikes, che si verificano quando la parte posteriore di un aeroplano colpisce la pista durante il decollo o l’atterraggio, problemi al carrello di atterraggio, uscite di pista e danni al suolo.

Nonostante l’aumento dei decessi, lo scorso anno, la Iata ha rassicurato i passeggeri sul fatto che il trasporto aereo rimane «la forma più sicura di viaggio a lunga distanza», ha affermato Willie Walsh, direttore generale Iata. «Gli incidenti sono estremamente rari e ognuno di essi ci ricorda di concentrarci ancora di più sul miglioramento continuo, attraverso standard globali e una collaborazione guidata dai dati sulla sicurezza».

Walsh ha affermato che, di conseguenza, il tasso medio mobile quinquennale di incidenti mortali è migliorato significativamente nell’ultimo decennio. Dal 2012 al 2016, si è verificato un incidente mortale ogni 3,5 milioni di voli, mentre oggi il tasso è di un incidente mortale ogni 5,6 milioni di voli.

«Volare è così sicuro che anche un solo incidente tra i quasi 40 milioni di voli operati ogni anno sposta i dati globali», ha affermato Walsh. «Ogni incidente è, ovviamente, uno di troppo. L’obiettivo per l’aviazione rimane zero incidenti e zero vittime».