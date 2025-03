Singapore Airlines, stop alle power bank a bordo

Singapore Airlines vieterà l’uso di power bank portatili a bordo sui suoi aerei dal 1° aprile, in contrasto con la rivale regionale Cathay Pacific Airways; a pesare sulla decisione sono stati i recenti incidenti a bordo provocati, probabilmente, dalle batterie: se danneggiate, in corto circuito o surriscaldate, queste batterie possono infatti incendiarsi.

Il Gruppo Singapore Airlines, che include anche la compagnia low cost Scoot, ha affermato che ai clienti non sarà consentito caricare le power bank tramite le porte Usb di bordo o utilizzarle per caricare dispositivi personali, per tutta la durata del volo. Le power bank devono essere trasportate nel bagaglio a mano su tutti i voli e non sono ammesse nel bagaglio registrato, secondo un post sull’account X della compagnia aerea.

LA SCELTA DELLA COREA DEL SUD

La scelta segue l’introduzione da parte delle autorità della Corea del Sud di nuove regole a bordo delle compagnie aeree di bandiera: i passeggeri, che non potranno mettere le power bank nel bagaglio registrato, dovranno sigillare le porte dei caricabatterie portatili o metterli in un sacchetto di plastica separato. Le power bank non potranno essere tenute nelle cappelliere e non potranno essere ricaricate durante il volo; inoltre sarà possibile portare a bordo fino a cinque batterie portatili da 100 wattora, mentre per quelle tra i 100 e i 160 wattora servirà un’autorizzazione; vietate quelle che forniscono una maggiore energia. L’introduzione delle nuove norme è stata decisa dopo un incendio a bordo di un aereo della Air Busan, probabilmente causato da una power bank, lo scorso gennaio. Air Busan ha poi deciso di vietare le power bank a bordo.

INCIDENTI IN AUMENTO

Gli incidenti in volo che coinvolgono le batterie sono in aumento. A marzo, una cabina di un aereo di Batik Air si è riempito di fumo, a causa di una power bank difettosa. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha registrato, lo scorso anno, 84 casi di problemi a bordo causati dalle batterie al litio su voli passeggeri e cargo, il numero più alto almeno dal 2016.

Il nuovo regolamento di Singapore Airlines differisce quindi da quello di Cathay, poiché la compagnia aerea con sede a Hong Kong consentirà ancora ai passeggeri di utilizzare le power bank per caricare i dispositivi durante i voli. Tuttavia, le batterie non possono essere ricaricate tramite le porte Usb dei sedili a causa dei potenziali rischi per la sicurezza, secondo quanto spiegato da Cathay sul suo sito.